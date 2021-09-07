Парламент Ливии отложил допрос правительства

Тобрук, 7 сентября. Палата представителей объявила о переносе сегодняшней сессии. Допрос переходного Правительства национального единства (ПНЕ) состоится 8 сентября.

Во вторник глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба в сопровождении ряда министров прилетел в Тобрук, чтобы присутствовать на заседании парламента и ответить на обвинения депутатов.

Сессия, на которой планировалось допросить правительство, завершилась, едва начавшись. Председатель законодательного органа Агила Салех приостановил встречу. Он объяснил свое решение тем, что парламентарии не успеют допросить кабмин, поскольку министерская делегация опоздала.

Пресс-секретарь ПНЕ Мухаммад Хамуда сообщил, что Абд аль-Хамид Дабиба и главы ведомств намерены присутствовать на завтрашнем заседании. Письменные ответы на предъявленные претензии в адрес правительства переданы в канцелярию Палаты представителей.

Заместитель председателя парламента Мухаммад Али Шуайб рассказал журналистам, что депутаты намерены в ходе встречи рассмотреть работу ряда ведомств. Они планируют привлечь к ответственности главу МИД Наджлу Мангуш за закрытие границ с Тунисом без согласования с властями соседней республики, что негативно повлияло на двусторонние отношения.

Министру здравоохранения Али аз-Занати парламентарии вменят ухудшение эпидемиологической ситуации и распространение слухов о продаже вакцин на черном рынке и задержку их поставок в медучреждения. Что касается министра энергетики Мухаммада Шакера, то его вина состоит в невозможности разрешить кризис предоставления услуг населению.

В августе члены Палаты представителей высказали замечания по работе правительства и инициировали рассмотрение вопроса о лишении ПНЕ вотума доверия.

По итогам обсуждений депутаты направили министрам список тем предстоящего допроса. Претензии, предъявленные кабмину, касаются объединения госучреждений, вывода наемников, электроэнергетического кризиса, борьбы с коронавирусом, развития нефтяного сектора, а также нецелесообразного расходования бюджетных средств.