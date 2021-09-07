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Власти Эфиопии отменили налоги на импортные продукты
Весь мир
Власти Эфиопии отменили налоги на импортные продукты
unsplash.com  /  Hanson Lu

Аддис-Абеба, 7 сентября. Правительство Эфиопии провело реформы в сфере налогообложения импортного продовольствия. Они призваны уменьшить влияние инфляции на потребителей.

Изменения коснулись привозной пшеницы, растительного масла, сахара и риса. Также прогнозируется снижение НДС на яйца и макаронные изделия.

Однако у реформ есть и обратная сторона. Выгодные для населения перемены принесут властям страны миллиардные убытки. Однако министерство торговли работает над соблюдением грамотного экономического баланса.

Власти Эфиопии отменили налоги на импортные продукты
pixabay.com  / 

Также правительство занялось рядом финансовых нововведений, которые позволят стабилизировать рынок и нивелировать последствия инфляции.

Большая часть проблем Эфиопии вызвана кризисом, который охватил страну из-за конфликта в Тыграе. Локальные межэтнические столкновения распространились на соседние штаты и спровоцировали гуманитарную катастрофу. На текущий момент миллионы жителей оказались на грани голодной смерти из-за проблем с поставками продовольствия.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по сложившейся в Эфиопии ситуации. С итогами мероприятия можно ознакомиться в материале международной редакции Федерального агентства новостей. 

Власти Эфиопии отменили налоги на импортные продукты
коллаж Федерального агентства новостей  / 

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африка эфиопия
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