Эфиопия продолжит борьбу с опустыниванием Африки

Аддис-Абеба, 7 сентября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед поздравил жителей республики с завершением очередного этапа программы «Зеленое наследие».

Congratulations to all Ethiopians in all corners of the country for finalizing a successful #GreenLegacy season this year with 6.7bil seedlings planted, surpassing our set target. pic.twitter.com/59ULLsGVLu — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) September 5, 2021

В ходе акции местные жители посадили по всей стране более 6,7 миллиардов саженцев в рамках борьбы с опустыниванием континента, идущим от Сахары. Программа призвана сдержать этот процесс и предотвратить экологическую катастрофу.

«Зеленое наследие» является частью проекта «Великая зеленая стена». Еще в 2005 году Африканский союз поддержал идею по высаживанию деревьев, а Глобальный экологический фонд выделил на реализацию задумки 119 миллионов долларов США.

На текущий момент «построено» около 20% Стены, но работы над завершением инициативы активно ведутся, так как проект имеет стратегическое значение для всего Черного континента.

Опустынивание грозит африканцам самыми разными последствиями, от проблем с пресной водой до глобальной неурожайности. Последнее особенно опасно, если учитывать, что большая часть населения материка занята в сфере сельского хозяйства.