Эфиопия продолжит борьбу с опустыниванием Африки

Аддис-Абеба, 7 сентября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед поздравил жителей республики с завершением очередного этапа программы «Зеленое наследие».

Congratulations to all Ethiopians in all corners of the country for finalizing a successful #GreenLegacy season this year with 6.7bil seedlings planted, surpassing our set target. pic.twitter.com/59ULLsGVLu