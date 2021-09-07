Боевики убили более полусотни женщин на западе Эфиопии

Аддис-Абеба, 7 сентября. Радикалы напали на жителей эфиопского штата Бенишангуль-Гумуз. Жертвами атаки в районе Камаши стали более 50 женщин.

Правоохранительные органы сообщили, что мотивом для преступления стали конфликты на почве этнических разногласий:

«Все убитые состояли в общине гумуз народа комо. Расследование осложнено тем, что коммуна не использует средства связи и подробности происшествия установить проблематично. Мы просим больше полномочий, чтобы определить общий урон и очистить территорию от нелегальных вооруженных сил».

Полиция уверена, что ответственность за случившееся несет группировка «Народно-демократическое движение Гумуз»:

«Эти боевики считают свои преступления «освобождением штата». Нескольких подозреваемых мы уже арестовали. Также у нас есть основания полагать, что к трагедии причастны суданские боевики, так как они не раз совершали нападения в данном регионе», — заявили представили власти.

Ранее межэтнический конфликт унес жизни 14 граждан Бенишангуль-Гумуза. Столкновения начались из-за убийства пожилого мужчины на рынке в Метекеле во время вооруженного нападения на местных торговцев.