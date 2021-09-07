Заимка Агафьи Лыковой горит на территории заповедника «Хакасский»

Абакан, 7 сентября. Пожар охватил заимку отшельницы Агафьи Лыковой. Возгорание происходит на территории заповедника «Хакасский».

Предварительно, пожар природного характера, никто не пострадал, сообщил источник ФАН в экстренных службах. Имуществу Лыковой урон также не был нанесен, так как вещи были перенесены в новый дом. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Агафья Лыкова — представительница семьи староверов, которую обнаружили советские геологи в 1978 году. Отшельники проживали в Западных Саянах и ничего не знали о мире за пределами своей заимки. В настоящий момент Агафья Лыкова является единственным живым потомком своего рода.