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National Interest: российские подлодки класса «Ясень» стали вызовом для ВМС США

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 19:46
Армия
National Interest: российские подлодки класса «Ясень» стали вызовом для ВМС США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 сентября. Россия достигла внушительных успехов в создании подводного флота, который теперь может доставить США немало проблем, пишет The National Interest.

Так, в американском издании обратили внимание на российские субмарины «Ясень». Их спроектировали еще в середине 1980-х годов, но строительство головного судна «Северодвинск» было заморожено на много лет из-за отсутствия финансирования. Субмарину спустили на воду в 2010 году, и теперь она стала настоящим вызовом для ВМС США, приводит «ПолитРоссия» материал NI.

«Превосходству флота США на море был брошен довольно необычный вызов», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что сейчас в США есть лишь одна подлодка, способная конкурировать с «Ясенем». Речь идет о «Вирджинии», оснащенной самонаводящимися торпедами Mk 48. Обе субмарины в издании назвали «вершиной подводных технологий». Тем не менее российская подлодка имеет одно важное преимущество. Она способна погружаться на большую глубину в сравнении с «Вирджинией».

Ранее американские эксперты уже сравнивали субмарины. По итогам оценки они поделились неожиданными выводами. При этом в RT объяснили, как «Ясени» помогут усилить Военно-морской флот России.

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