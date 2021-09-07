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Центральноафриканцы вышли на митинг к базе миротворцев ООН в Бриа
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на митинг к базе миротворцев ООН в Бриа
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 7 сентября.  Жители центральноафриканского города Бриа провели масштабную акцию протеста возле базы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Граждане забаррикадировали дороги и препятствуют проезду транспортных средств миротворцев. Требования у активистов прежние: «голубые каски» должны ответить за преступления, совершенные на территории ЦАР, а после покинуть страну.

Жители призывают руководство МИНУСКА расследовать убийство 12-летней девочки, которое произошло во время одной из мирных демонстраций. Тогда миротворцы ООН, испугавшись гнева толпы, открыли по безоружным людям огонь. В результате погиб ребенок и еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

Центральноафриканцы вышли на митинг к базе миротворцев ООН в Бриа
wikipedia.org  / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

После трагедии начальство «голубых касок» пришло к убитому горем отцу погибшей и попыталось его подкупить. Они предложили мужчине пойти на подлог и оклеветать российских инструкторов, якобы виновных в инциденте.

Однако центральноафриканец отказался от денег и предал происшествие широкой огласке. Он рассказал журналистам о предложении руководства МИНУСКА и потребовал справедливого наказания для виновных миротворцев ООН.

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