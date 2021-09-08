Индия и Австралия намерены укреплять оборонные связи

Индийские банки создали уникальный агрегатор учетных записей для предоставления финансовых услуг; еще одна криптобиржа выходит на индийский рынок; Нью-Дели и Канберра проведут переговоры министров в формате «2+2»; верховный комиссар Шри-Ланки разработал программу углубления военного сотрудничества с Индией; индийский министр иностранных дел рассказал о своем видении будущего мироустройства. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

Ситуация в Афганистане вызвала дебаты по поводу политики Индии в отношении талибов

По мере развития ситуации в Кабуле и Панджшере, где, по заявлениям «Талибана»1 (движение запрещено в РФ), был подавлен последний очаг сопротивления их власти, в индийском сегменте соцсетей подверглась критике официальная позиция Нью-Дели по афганскому вопросу — «смотреть и ждать». Ряд аналитиков призывают оказать гуманитарную и моральную поддержку повстанцам в Панджшерской долине и действовать более решительно.

В частности, появились указания на возможность задействовать единственную индийскую иностранную авиабазу Айни в Таджикистане, которой Нью-Дели и Душанбе управляют совместно. Айни начала функционировать в 2005-2006 годах, по различным оценкам расходы Индии на ее создание тогда составили около 100 миллионов долларов. После 2014 года на аэродроме стали размещать такие истребители, как Sukhoi 30MKI.

Авиабаза дает Индии стратегическое преимущество вблизи Ваханского коридора, который соединяет Афганистан с Китаем и оккупированным Пакистаном регионом Кашмир (Гилгит-Балтистан). После захвата талибами Кабула база использовалась для эвакуации граждан Индии и Непала из Афганистана.

Bringing Indians home from Afghanistan!

AI 1956 carrying 87 Indians departs from Tajikistan for New Delhi. Two Nepalese nationals also evacuated.

Assisted and supported by our Embassy @IndEmbDushanbe.

More evacuation flights to follow. pic.twitter.com/YMCuJQ7595 — Arindam Bagchi (@MEAIndia) August 21, 2021

Подобный стиль никогда не был свойственен Индии в афганском вопросе — ее позиция всегда отличалась сдержанностью. Однако с учетом подобных общественных настроений Нарендре Моди будет трудно выступить с признанием «Талибана», если оно понадобится.

Индия и Австралия проведут первые министерские переговоры в формате «2+2»

Нью-Дели и Канберра будут расширять двусторонние оборонные отношения за счет увеличения числа совместных боевых учений, укрепления связей в области морской безопасности и обмена разведданными.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх встретился со своим австралийским коллегой Питером Даттоном в Нью-Дели, чтобы обсудить конкретные меры по дальнейшему углублению сотрудничества в военной сфере. В ближайшем будущем они оба присоединятся к министру иностранных дел Субраманьяму Джайшанкару и главе МИД Австралии Марис Пейн для участия в первом министерском диалоге «2+2».

Оборонные связи двух стран заметно активизировались после того, как в июне 2020 года отношения были преобразованы во «всеобъемлющее стратегическое партнерство». Поскольку Канберра решила стать постоянным членом четырехсторонних военно-морских учений «Малабар», которые недавно прошли у побережья Гуам в западной части Тихого океана, Даттон очень хочет, чтобы Дели присоединился к крупнейшим двухгодичным военным играм Австралии под названием «Талисман Сабля» в 2023 году.

India, Australia to boost ties in first 2+2 ministerial talks this week https://t.co/mZ16Tqnrf8 pic.twitter.com/quB1sH4Wdm — The Times Of India (@timesofindia) September 7, 2021

Помимо этого, на прошедшей неделе Индия и Австралия начали четвертые военно-морские учения Ausindex. В то время как с индийской стороны в них принимают участие фрегат с управляемыми ракетами «Шивалик» и противолодочный корвет «Кадматт», Австралия направила фрегат HMAS Warramunga и подводную лодку HMAS Rankin, а также истребители F-18A и морской патрульный самолет P-8A.

«Австралия и Индия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Мы разделяем стремление к повышению регулярности и сложности нашей военной подготовки, чтобы быть уверенными в нашей способности эффективно реагировать на вызовы морской безопасности в регионе, — заявил командующий австралийским флотом контр-адмирал Марк Хаммонд. — Каждый раз, когда наши страны собираются вместе, мы развиваем дальнейшую совместимость на море, проводя более масштабные военные учения, демонстрирующие нашу твердую приверженность открытому, безопасному и процветающему Индо-Тихоокеанскому региону».

Командующий Восточным флотом Индии контр-адмирал Тарун Собти, в свою очередь, заявил: «Эти учения скрепят партнерство и взаимодействие с австралийским военно-морским флотом. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития уровня боевой подготовки, достигнутого в Малабаре».

Глобальная криптовалютная биржа CrossTower начинает работу в Индии

Несмотря на то, что Нью-Дели до сих пор не внес ясность в законодательное регулирование криптовалют, валютная биржа CrossTower с штаб-квартирой в США открыла местное подразделение и запустила торговую платформу для работы на внутреннем рынке.

CrossTower India наняла 35 сотрудников и в течение следующих 6-9 месяцев доведет численность персонала до 100 человек.

Согласно данным платформы Chainalysis, рынок цифровой валюты Индии вырос с 923 миллионов долларов в апреле 2020 года до 6,6 миллиарда долларов в мае 2021 года.

«Индия будет играть ключевую роль (на рынке криптовалют), и мы хотим использовать ее как центр для расширения в других регионах», — отметил Капил Рати, соучредитель и исполнительный директор CrossTower.

US-based crypto trading platform #CrossTower announced the launch of its operations in India as it looks to make its presence in a growing market.@rathikapil @crosstower_ex @KristinBoggianohttps://t.co/5sKeKEWJbW — YourStory (@YourStoryCo) September 7, 2021

Правительство Нарендры Моди должно было в марте представить в парламент законопроект, содержащий запрет на использование криптовалют. Но документ не был включен в повестку дня весенней сессии парламента, и, таким образом, планы правительства по регулированию отрасли остаются неизвестными. Тем временем Резервный банк Индии планирует выпустить собственную цифровую валюту к декабрю.

Шри-Ланка хочет укрепить оборонные связи с Индией

На фоне опасений по поводу растущего присутствия Китая в Шри-Ланке островное государство предпринимает шаги по укреплению связей в области обороны и безопасности с Индией. Комплексная стратегическая программа, подготовленная верховным комиссаром Шри-Ланки Милиндой Морагода предусматривает частое проведение совместных военных учений, более высокий уровень военного обмена и использование индийской кредитной линии размером в 50 миллионов долларов для контртеррористических проектов.

Должность ланкийского верховного комиссара оставалась вакантной с января 2020 года. Хотя в прошлом году ее занял Морагода, официально он приступил к своим обязанностям только сейчас. Этот период совпал с серьезными потрясениями в отношениях Нью-Дели и Коломбо — например, с решением Шри-Ланки в одностороннем порядке исключить Индию и Японию из проекта Восточного контейнерного терминала порта Коломбо, который страны договорились разработать совместно в рамках трехстороннего соглашения. Индия была вынуждена публично напомнить Шри-Ланке о необходимости соблюдения международных обязательств.

Индия запускает агрегатор учетных записей для предоставления финансовых услуг

Пять лет назад ведущие банки Индии построили совместимый интерфейс UPI, который позволил осуществлять цифровые платежи на рынке Южной Азии более чем 150 миллионам человек. Десятки фирм, в том числе местные компании Paytm, PhonePe, CRED и международные гиганты Google и Facebook, сегодня поддерживают инфраструктуру UPI, которая ежемесячно сообщает о 3 миллиардах транзакций.

На прошлой неделе восемь индийских банков объявили, что они внедряют или собираются внедрить новую систему — агрегатор учетных записей, который позволит потребителям консолидировать все свои финансовые данные в одном месте. Банками-участниками программы стали HDFC, Kotak, ICICI, Axis, SBI, IndusInd, IDFC и Federal.

Система позволяет банкам, налоговым органам, страховщикам и другим финансовым организациям собирать данные о пользователях (с их согласия) для лучшего понимания потенциальных клиентов, принятия обоснованных решений и обеспечения более плавных транзакций. Пользователи смогут передавать сведения о своих доходах и расходах от одного участника агрегатора другому через централизованное хранилище на основе API. При этом сами пользователи решают, как долго данные будут передаваться конкретному участнику программы.

“Last week, a new revolution got going in India, which deserves to be far more widely noticed than it seems to have been…launch of the Account Aggregator framework. While the world has been harping on about data protection, India has quietly devised…” https://t.co/Fxi87XwKIr — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) September 6, 2021

Агрегатор частично создан также для того, чтобы помочь потребителям и предприятиям получить доступ к финансам и кредитам. Существующие кредитные бюро располагают информацией лишь о небольшой части полуторамиллиардного населения, что очень затрудняет доступ к оборотному капиталу для большинства организаций МСМЕ сектора, пояснил председатель компании Infosys Нандан Нилекани.

«Архитектура [агрегатора] может быть применена в смежных отраслях, — отметил он, указав в качестве примеров на медицинские услуги, фитнес и лаборатории тестирования на COVID-19. — Мы можем с уверенностью сказать, что в мире не существует надежной инфраструктуры такого масштаба, где жители могли бы использовать свои данные. Этот подход получит всемирное признание».

Доклад главы МИД Индии

Министр иностранных дел Субранманьям Джайшанкар выступил с докладом на мероприятии в Австралийском национальном университете. Он рассказал о своем видении меняющегося мирового устройства и значении происходящих перемен. Дни односторонности в прошлом, двусторонность имеет свои пределы, а многосторонность просто недостаточно хорошо работает — такова его основная мысль.

«Поскольку мы стремимся увидеть очертания будущего, нет никаких сомнений в том, что в его основе в значительной степени будет лежать Индо-Тихоокеанский регион. Несмотря на то, что в последние несколько десятилетий Азия была более динамичной, чем Европа, ее региональная архитектура гораздо более консервативна. Ориентация азиатских субрегионов на рост и модернизацию привела их к относительно минималистичному взгляду на политическое сопровождение своего экономического пути», — добавил Джайшанкар.

Говоря далее о вызовах мировой стабильности, министр отметил:

«США как установившаяся держава по понятным причинам борются против новых проявлений влияния и обладания властью».

‘Days of unilateralism over’: Jaishankar says #Quad is the solution to reforming global organisations



The Quad, or Quadrilateral Security Dialogue, is a grouping of India, Australia, the United States, and Japanhttps://t.co/ocbgRzKkCb — scroll.in (@scroll_in) September 7, 2021

Развивая тему индокитайских отношений, он напомнил, как бывший премьер-министр Раджив Ганди отправился в Китай в 1988 году, чтобы укрепить отношения Нью-Дели с Пекином и обеспечить мир между ними.

«Мы добились этого с помощью ряда соглашений, которые укрепили доверие. В них была четко прописана недопустимость размещения армейских подразделений на общей границе. После 1975 года, когда у нас было относительно небольшое столкновение, у нас фактически не было проблем. И то, что мы видели в прошлом году, было полным отказом [от этой договоренности]. В оперативном режиме и без веской причины Китай нарастил военное присутствие», — заявил глава МИД.

Министр иностранных дел также отметил, что за последние два десятилетия произошли значительные изменения в отношениях Нью-Дели с партнерами по «Четверке» — Вашингтоном, Токио и Канберрой.

Говоря о геополитических событиях и вызовах, Джайшанкар подробно остановился на роли США в мире.

«США, бесспорно, являются главной державой нашего времени и останутся таковой. Действительно, их центральное место в нынешнем порядке таково, что никто из нас не может быть равнодушен к их позиции», — добавил дипломат.

В то же время он сказал, что американская политика переживает период серьезного самоанализа и это вполне может привести к новым подходам во взаимодействии Вашингтона с остальным миром.

1 Организация запрещена на территории РФ.