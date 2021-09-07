Вице-президент JJIF Куковеров советует отдавать детей на единоборства с раннего возраста

Санкт-Петербург, 7 сентября. Дети могут начинать изучать восточные единоборства примерно с четырех-пяти лет, убежден вице-глава JJIF Денис Куковеров.

Соответствующим мнением он поделился в рамках пресс-конференции «Самбо, дзюдо, каратэ, бокс и джиу-джитсу: как пройдет турнир имени Соловьева», которую провела Медиагруппа «Патриот». Куковеров уточнил, что именно в возрасте четырех или пяти лет ребенок становится «управляемым» и начинает понимать важность вещей, которые ему объясняют взрослые. Он отметил, что официальные данные немного отличаются.

«Самбо и дзюдо можно заниматься с десяти лет. И джиу-джитсу. До этого возраста занимаются частным образом», — отметил Куковеров в беседе с журналистами.

Он уточнил, что в настоящий момент эти стандарты пересматриваются. По словам главы JJIF, возраст, с которого официально можно заниматься боевыми искусствами, планируют понизить.

Турнир Соловьева пройдет 11-12 сентября в Легкоатлетическом манеже в Петербурге. Мероприятие станет местом, где дети смогут не только набраться опыта в единоборствах, но и пообщаться с экспертами по борьбе.