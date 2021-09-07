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Первый тизер «Матрицы-4» появился в Сети

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 19:31
Общество
Первый тизер «Матрицы-4» появился в Сети
Кадр из фильма «Матрица»

Лос-Анджелес, 7 сентября. Тизер новой части культового боевика «Матрица» появился в Сети. Главную роль в проекте по-прежнему играет голливудский актер Киану Ривз.

Кроме тизера, в Сети появился единственный кадр из трейлера. На снимке изображен заметно повзрослевший главный герой в боевой стойке. Видно лишь лицо Ривза с отросшими волосами и заметной щетиной крупным планом.

Первый тизер новой "Матрицы" появился на YouTube-канале студии Warner Bros. и представляет собой две таблетки синего и красного цвета. В России его опубликовали с переводом надписей.

Предполагается, что трейлер новой части появится в Сети 9 сентября с подзаголовком «Воскрешение». В честь выхода видео появился сайт, в котором на темном фоне бегают зеленые символы.

Известно, что долгожданная премьера «Матрицы» состоится 16 декабря, а спустя шесть дней она появится на видеоплатформе HBO Max.

Ранее автор первых частей "Матрицы" Лили Вачовски прокомментировала свой отказ от работы над продолжением. Режиссер объяснила свое решение тяжелым эмоциональным состоянием.

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