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Сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 19:31
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы
instagram.com  /  @rusvolleyteam

Тампере, 7 сентября. Мужская сборная России по волейболу обыграла Испанию и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Сборная России по волейболу со счетом 3:1 обыграла Испанию в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча проходила в Финляндии. Самым результативным игроком матча стал Егор Клюка, который набрал 27 очков. Сборная России, выступающая на чемпионате Европы в группе C, досрочно вышла в 1/8 финала турнира.

Следующий матч на турнире команда Туомаса Саммельвуо проведет 8 сентября. Соперником сборной России станет Северная Македония. Участниками чемпионата Европы, который проходит в четырех странах, являются 24 национальные команды.

Ранее сборная России по волейболу обыграла Финляндию на чемпионате Европы. Матч континентального первенства закончился победой подопечных Саммельвуо со счетом 3:1.

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