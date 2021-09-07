Сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы

Тампере, 7 сентября. Мужская сборная России по волейболу обыграла Испанию и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Сборная России по волейболу со счетом 3:1 обыграла Испанию в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча проходила в Финляндии. Самым результативным игроком матча стал Егор Клюка, который набрал 27 очков. Сборная России, выступающая на чемпионате Европы в группе C, досрочно вышла в 1/8 финала турнира.

Следующий матч на турнире команда Туомаса Саммельвуо проведет 8 сентября. Соперником сборной России станет Северная Македония. Участниками чемпионата Европы, который проходит в четырех странах, являются 24 национальные команды.

Ранее сборная России по волейболу обыграла Финляндию на чемпионате Европы. Матч континентального первенства закончился победой подопечных Саммельвуо со счетом 3:1.