Переворота не будет: эксперт оценил развитие политической борьбы в Бразилии

Бразилиа. Политическое противостояние между тремя ветвями власти, которое возникло в Бразилии в последние недели, может привести страну к гражданскому противостоянию.

Сотни сторонников президента Жаира Болсонару вечером 6 сентября прорвали полицейское оцепление и заполнили площадь Трех Властей в центре столицы страны. Они собрались здесь, чтобы выразить свою поддержку лидеру страны в конфликте с Федеральным верховным судом, возникшим из-за нежелания судей изменить правила проведения президентских выборов, проведение которых назначено на 2022 год. Болсонару потребовал отменить использование электронной системы голосования, которая действует в стране на протяжении последних 20 лет, ссылаясь на бездоказательные утверждения о подверженности электронной системы взломам, с помощью которых результаты голосования могут быть сфальсифицированы.

There is no climate of anti-democratic sentiments in Brazil. Millions are peacefully demonstrating to support democracy, rule of law and basic liberties that are being undermined by authorities (outside the executive branch) who abuse power to intimidate and censor their critics. pic.twitter.com/VQrI3YdCG9 — Filipe G. Martins (@filgmartin) September 7, 2021

Еще в начале июля Болсонару заявил, что не примет результаты выборов, если на них не будет гарантировано «честное» голосование.

Такое резкое «прозрение» в отношении электронной системы голосования произошло у бразильского президента после того, как тот же Верховный суд полностью оправдал бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, против которого долгое время велось расследование, связанное с обвинениями в коррупции. После снятия всех обвинений, Лула, который до сих пор пользуется огромной популярностью среди бразильцев, сможет участвовать в предстоящей президентской гонке и для Болсонару это представляет огромную проблему: рейтинг действующего президента обвалился на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, провала вакцинации, коррупционного скандала, связанного с поставкой вакцин и большим количеством смертей. Конгресс страны был вынужден начать расследование деятельности Болсонару на посту президента. В таких условиях Лула побеждает на выборах с большим перевесом.

В ответ судьи верховного суда не только отклонили требования президента, но и возбудили против него расследование за предоставление суду обвинений, не подкрепленных доказательствами.

Болсонару, в свою очередь, в ходе заочной полемики обозвал председателя Верховного суда страны «сукиным сыном», и обратился к сенату с требованием вынести импичмент судье верховного суда Алешандре ди Мораису.

Сенат ожидаемо отклонил требование президента, после чего у Болсонару не осталось правовых возможностей повлиять на Верховный суд, и он решил прибегнуть к последнему рискованному аргументу — уличной дипломатии.

Global Look Press / Antonio Molina / Keystone Press Agency

Демонстрация силы

Еще в середине августа сторонники Болсонару сообщили о подготовке национальной акции протеста, приуроченной ко дню независимости страны, который отмечается 7 сентября.

«Мы готовим классический протест, без агрессии, без чего бы то ни было. Мы хотим найти способ расшевелить эту страну. Мы остановимся на 72 часа. Если вы ничего не сделаете, в ближайшие 72 часа ничего в стране не будет двигаться. Это все остановит», — с таким обращением, которое было адресовано судьям Верховного суда страны выступил популярный певец и политик Сержио Рейс.

Вместе с тем, согласно опубликованной записи телефонных переговоров Рейса с представителями правых организаций, которые поддерживают Болсонару, Рейс упоминал о возможности захвата здания Верховного суда.

О решимости Болсонару пойти на силовое решение вопроса говорит его недавнее заявление, в котором он подчеркнул, что для него осталось всего три варианта развития событий: смерть, тюрьма или победа на выборах. Иными словами, президент Бразилии решил идти ва-банк в своем противостоянии с судебной властью.

Протесты оппозиции

Представители оппозиции отреагировали на происходящее заявлениями о попытке государственного переворота со стороны Болсонару.

Луис Инасиу Лула да Силва обвинил президента в подстрекательстве к ненависти и насилию в День независимости, добавив, что вместо поиска решений Болсонару «призывает людей к столкновениям».

Ситуация в стране складывается, действительно, непростая: с одной стороны, у Болсонару, который пользуется поддержкой армии и правых кругов общества, нет возможностей отступать. С другой стороны, большинство населения страны недовольно действиями президента, при этом больше половины бразильцев поддерживают идею об импичменте Болсонару. Кроме того, у действующего президента возникли крайне прохладные отношения с администрацией Джо Байдена и в случае начала гражданского противостояния рассчитывать на поддержку Вашингтона ему не стоит.

Global Look Press / Antonio Molina / www.imago-images.de

Своим видением на политический клинч, который сложился в Бразилии с международной редакцией ФАН поделился автор Telegram-канала Байки из фавел.

«Болсонару в своих действиях далеко не зайдет. Это такой вид политика, которому постоянно нужен враг и народное недовольство он будет сливать на действия своих противников: Лулы, коммунистов, Верховного суда. Это его своеобразный стиль. У него сейчас нет достаточной поддержки среди элит, чтобы совершить своеобразный переворот или даже отстранить одного из судей Верховного суда.»

На вопрос о низкой активности оппозиции, которой удалось собрать лишь немногочисленный митинг в районе телебашни в Бразилиа, эксперт выразил мнение, что оппозиция, в отличие от действующего президента, не имеет достаточного мобилизационного потенциала и неспособна вести скоординированные действия.

«Что касается левых — в первую очередь Лулы и Партии трудящихся (РТ) — сейчас оппозиция представляет глубинный народ, который не готов к каким-то действиям. Причина низкой активности оппозиции состоит в том, что никакой связывающей энергии у противников Болсонару нет, они очень сильно разобщены. В последнее время не наблюдается никакой взаимосвязи между партией коммунистов и РТ. РТ практически выпала из информационной повестки — прошлым летом партия Лулы не смогла оседлать движение Black lives matter, которое в то время набирало обороты в Бразилии, и получить политические дивиденды. Действительно, соцопросы показывают, что за Лулу многие готовы голосовать, но это скорее голосование против Болсонару. Как показывает практика, Болсонару на сегодняшний день остается единственным политиком, способным выводить людей на улицы. Даже учитывая то, что его популярность на сегодняшний день всего около 25%. При всем этом он остается хорошим оратором, который умеет работать со своим электоратом. Текущие события должны показать политическим оппонентам президента, что он остается на коне и способен бороться.»

Эксперт выразил уверенность в том, что Верховный суд не намерен уступать в сложившемся противостоянии с президентом.

«Судя по тому, что в ответ на действия Болсонару Верховный суд сегодня днем арестовал советника Трампа, создателя соцсети Gettr, Джейсона Миллера, Верховный суд не намерен идти на поводу Болсонару. Вместе с тем, за какие-то «красные линии» судьи могут не пойти. Это прежде всего касается расследования о фейковых новостях, в котором следствие вплотную приблизилось к семье Болсонару. Возможно, этот процесс затормозится.»

Global Look Press / Antonio Molina / Keystone Press Agency

Вместе с тем, по мнению аналитика, и сам Болсонару, несмотря на воинственную риторику, не станет повышать градус противостояния и идти на попытки силового решения конфликта.

«До штурма дело не дойдет. Болсонару не поддерживает такие радикальные действия как штурм конгресса. К тому же градус радикализма среди сторонников Болсонару не так велик, как в США после выборов. Возможно, что-то подобное мы увидим в 2022 году, но на данный момент такой сценарий развития событий маловероятен: силовой захват власти Болсонару не простят ни элиты внутри Бразилии, ни зарубежные партнеры в лице США и Китая.»

В ближайшее время события в Бразилии должны вернуться в привычное русло — к взаимным обвинениям, угрозам и другим подобным методам ведения предвыборной кампании, в логике которой сейчас действуют все политические силы страны.