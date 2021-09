Переворота не будет: эксперт оценил развитие политической борьбы в Бразилии

Бразилиа. Политическое противостояние между тремя ветвями власти, которое возникло в Бразилии в последние недели, может привести страну к гражданскому противостоянию.

Сотни сторонников президента Жаира Болсонару вечером 6 сентября прорвали полицейское оцепление и заполнили площадь Трех Властей в центре столицы страны. Они собрались здесь, чтобы выразить свою поддержку лидеру страны в конфликте с Федеральным верховным судом, возникшим из-за нежелания судей изменить правила проведения президентских выборов, проведение которых назначено на 2022 год. Болсонару потребовал отменить использование электронной системы голосования, которая действует в стране на протяжении последних 20 лет, ссылаясь на бездоказательные утверждения о подверженности электронной системы взломам, с помощью которых результаты голосования могут быть сфальсифицированы.

There is no climate of anti-democratic sentiments in Brazil. Millions are peacefully demonstrating to support democracy, rule of law and basic liberties that are being undermined by authorities (outside the executive branch) who abuse power to intimidate and censor their critics. pic.twitter.com/VQrI3YdCG9