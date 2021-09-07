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Ждать ли Гарри и Меган Маркл ответа от королевы Елизаветы, и почему она молчит
Общество
Ждать ли Гарри и Меган Маркл ответа от королевы Елизаветы, и почему она молчит
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Лондон, 7 сентября. В СМИ с огромной скоростью продолжают распространяться слухи о возможной встрече Ее Величества с правнучкой Лилибет. Поговаривают, что Сассекские изменили тактику и хотят наладить отношения с монархом, пишет Marie Claire.

В издании The Sun была опубликована информация о звонке принца Гарри своим родственникам из БКС. Журналисты сообщают, что он предложил королевской родне «оливковую ветвь мира».

Но правда это или нет, не знает никто. Ходят слухи, что Меган и Гарри мечтают устроить своей дочери королевскую церемонию крещения. О том, что малышку Лилибет хотят крестить в Соединенном королевстве, говорят давно. Ее брат Арчи уже прошел религиозный обряд в Великобритании. Это произошло перед переездом четы в США.

Есть мнение, что герцог Сассекский попросил Елизавету лично присутствовать на церемонии. Похоже, для него и для его супруги этот вопрос приоритетный в обсуждении их возможного визита в Соединенное Королевство. Монарх пропустила крещение Арчи по причине неправильных расчетов герцога и герцогини Сассекских.

Вероятным местом встречи королевы и Сассекских пока называется Виндзорский замок, где Елизавета II обосновалась с начала пандемии.

Сейчас королева продолжает работать из замка и только изредка участвует в официальных и семейных мероприятиях.

Королевские эксперты уверены, что Гарри, Меган, Лилибет и Арчи готовы пересечь Атлантику ради встречи с королевой и обсудить, как будут проходить крестины правнучки Елизаветы.

Инсайдеры считают, что таким образом Сассекские хотят привлечь к себе внимание. Истинного намерения помириться с Виндзорами у них нет. Королева меж тем тоже не торопится ответить на их предложение. Однако незадолго до этого Елизавета II откровенно выражала к Гарри и правнукам любовь.

Ранее сообщалось, что Кембриджские вскоре планируют переехать в Виндзор, где планировала жить Меган Маркл.

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королева елизавета принц гарри меган маркл
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