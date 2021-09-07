Ждать ли Гарри и Меган Маркл ответа от королевы Елизаветы, и почему она молчит

Лондон, 7 сентября. В СМИ с огромной скоростью продолжают распространяться слухи о возможной встрече Ее Величества с правнучкой Лилибет. Поговаривают, что Сассекские изменили тактику и хотят наладить отношения с монархом, пишет Marie Claire.

В издании The Sun была опубликована информация о звонке принца Гарри своим родственникам из БКС. Журналисты сообщают, что он предложил королевской родне «оливковую ветвь мира».

Но правда это или нет, не знает никто. Ходят слухи, что Меган и Гарри мечтают устроить своей дочери королевскую церемонию крещения. О том, что малышку Лилибет хотят крестить в Соединенном королевстве, говорят давно. Ее брат Арчи уже прошел религиозный обряд в Великобритании. Это произошло перед переездом четы в США.

Есть мнение, что герцог Сассекский попросил Елизавету лично присутствовать на церемонии. Похоже, для него и для его супруги этот вопрос приоритетный в обсуждении их возможного визита в Соединенное Королевство. Монарх пропустила крещение Арчи по причине неправильных расчетов герцога и герцогини Сассекских.