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Миротворцев ООН осудили за дестабилизацию обстановки в ЦАР
Весь мир
Миротворцев ООН осудили за дестабилизацию обстановки в ЦАР
un.org  /  Marco Dormino / UN Photo

Банги, 7 сентября. Сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) обвинили в искусственном создании конфликтов на территории Центральноафриканской Республики.

Многочисленные преступления «голубых касок» свидетельствуют о том, что миротворцы специально дестабилизируют обстановку в ЦАР. Делают они это по множеству причин.

Одна из главных заключается в том, что Совет Безопасности ООН ориентируется на доклады руководства миссии, когда рассматривает возможность снятия оружейных ограничений со страны. Члены МИНУСКА отправляют сфабрикованные данные, чтобы оправдать собственное присутствие в Центральноафриканской Республике.

Также миротворцев не раз уличали в сотрудничестве с боевиками. В обмен за алмазы и золото они предоставляют радикалам иностранное вооружение.

Из-за того, что сотрудники МИНУСКА боятся потерять такое выгодное «партнерство», они всячески препятствуют антитеррористической деятельности национальной армии (FACA). Дошло до того, что миротворцы обстреляли патруль правительственных войск на границе с Камеруном.

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