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Гармаш признался, что до сих пор просит совета у покойной Волчек
Шоу-бизнес
Гармаш признался, что до сих пор просит совета у покойной Волчек
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 7 сентября. Народный артист России Сергей Гармаш до сих пор не может смириться со смертью режиссера и друга Галины Волчек. Он подробно рассказал о жизни звезды театра.

Волчек, по словам Гармаша, жила театром. Она не могла спокойно уехать на отдых или лечь в больницу — режиссер всегда интересовалась родным театром.

Уже сейчас, когда Галины Волчек нет в живых, Гармаш понимает, что артистка жила режиссурой. Она занималась спектаклями, домом, родными, актерами и всегда поддерживала тех, кто приходил в «Современник» и пытался внести в работу легендарного места что-то новое.

Звезда фильма «Дом» признался, что до сих пор общается с покойной Волчек. Он просит советов у своего друга, которого не стало в 2019 году.

«Сижу, читаю текст и думаю, что бы сейчас Волчек мне сказала. И получаю ответы от нее до сих пор», — сказал Гармаш в интервью Татьяне Устиновой в программе «Мой герой».

Летом прошлого года Сергей Гармаш сообщил о своем уходе из «Современника», в котором работал почти 40 лет. Он счел ситуацию в театре после смерти Волчек «чудовищной». После ухода из театра Гармаш признался, что решил посвятить время отдыху.

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