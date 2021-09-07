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Лидер «Талибана» Ахундзада анонсировал введение законов шариата в Афганистане
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Лидер «Талибана» Ахундзада анонсировал введение законов шариата в Афганистане
Политика
Лидер «Талибана» Ахундзада анонсировал введение законов шариата в Афганистане
wikipedia.org  /  Масуд Акбари / CC BY-SA 3.0

Кабул, 7 сентября. Лидер «Талибана»1 (организация запрещена на территории России) Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата.

По словам лидера талибов, после назначения нового афганского правительства в стране начнут действовать законы шариата. Также Ахундзада отметил, что официальный Кабул обязуется соблюдать международные соглашения, если они не противоречат нормам ислама и национальным ценностям.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана назначен Мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Представители «Талибана» пообещали объявить состав переходного правительства 7 сентября, отметив, что оно будет временным.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Лидер «Талибана» Ахундзада анонсировал введение законов шариата в Афганистане
афганистан талибан шариат
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