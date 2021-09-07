В Турции прошла торжественная закладка первого корвета для ВМС Украины

Стамбул, 7 сентября. Торжественное мероприятие в честь закладки первого корвета для Военно-морских сил Украины прошло на одной из судостроительных верфей Стамбула, сообщает пресс-служба украинских ВМС.

На церемонии присутствовал министр обороны и главком морских сил страны. Согласно договору Украина должна получить корабль уже в следующем году.

«Это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее военно-морских сил. Все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков», — подчеркнул во время церемонии главком ВМСУ Алексей Неижпапа.

Первый турецкий корвет будет отбуксирован в город Николаев. Затем украинские судостроители начнут работы по вооружению судна самым необходимым оружием. В минобороны Украины уверены, что корабль сможет войти в состав ВМС страны уже в 2024 году.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерениях построить новый военно-морской флот до 2035 года, пишет RT. Однако военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что Украина не сможет этого сделать. В данный момент Киев не в состоянии даже восстановить крейсер, так как все судостроительные заводы страны закрыты или разорены, отмечает аналитик.