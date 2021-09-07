В Турции прошла торжественная закладка первого корвета для ВМС Украины

Стамбул, 7 сентября. Торжественное мероприятие в честь закладки первого корвета для Военно-морских сил Украины прошло на одной из судостроительных верфей Стамбула, сообщает пресс-служба украинских ВМС.
На церемонии присутствовал министр обороны и главком морских сил страны. Согласно договору Украина должна получить корабль уже в следующем году.
«Это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее военно-морских сил. Все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков», — подчеркнул во время церемонии главком ВМСУ Алексей Неижпапа.