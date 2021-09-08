Волков и Жданов призывами помешать выборам в России отрабатывают очередной грант

Беглые наемные «оппозиционеры» пытаются хоть как-то заработать на жизнь, вредить России — их работа. Они не могут помешать выборам, поэтому пытаются нагнетать обстановку. Об этом ФАН рассказал депутат Андрей Свинцов, комментируя призывы бывших сотрудников ФБК1 (организация запрещена в РФ) Леонида Волкова и Ивана Жданова, адресованные хакерам, к взлому системы электронного голосования и фальсификации выборов в России.

Заместитель председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что создатели системы электронного голосования изначально исходили из того, что она должна иметь высокую защищенность.

«Наши западные оппоненты, в частности, представители американских спецслужб, не скрывают своих намерений повлиять на выборы, которые пройдут в России. Они об этом прямо заявляли в ходе различных контактов с прессой, упоминая, что на «экспансию демократии в другие страны» в том виде, в котором она им выгодна, Госдеп выделяет огромные суммы денег. Несмотря на это, с системой голосования у нас все надежно, опасений или сомнений, что во время выборов что-то «пойдет не так», быть не должно», — уточнил политик.

duma.gov.ru / Пресс-служба ГД РФ

Депутат добавил: когда систему электронного голосования разрабатывали, ее создатели понимали, что в будущем вероятны попытки несанкционированного доступа, то есть взлома. По словам парламентария, Россия готова, система голосования имеет надежное программное обеспечение, выполняется постоянный мониторинг ресурсов с целью выявления и отражения хакерских атак. Кроме того, суверенитет России охраняют наши правоохранительные службы.

«Псевдополитические активисты перешли к активным призывам в интернет-пространстве помешать россиянам провести честные выборы и определить новый состав Государственной думы России. Судя по всему, истеричная активизация Волкова и Жданова в сети связана, как всегда, с новым заказом, это их работа», — заметил зампредседателя Комитета по информационным технологиям.

Свинцов обратил внимание, что свою преступную деятельность бывшие сотрудники ФБК ведут с территории других государств, так как сбежали из России, чтобы уйти от ответственности перед законом. По словам собеседника ФАН, теперь подобными провокациями они отрабатывают очередной грант, создают «фоновый шум».

Раннее ФАН рассказал, как США совместно с Евросоюзом рассчитывают создать в Афганистане «управляемый хаос».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.