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Футбольный эксперт Горсков сообщил, что поможет сборной России крупно обыграть Мальту
Спорт
Футбольный эксперт Горсков сообщил, что поможет сборной России крупно обыграть Мальту
vk.com/teamrussia  / 

Москва, 7 сентября. Сборная Российской Федерации по футболу сможет разгромить команду Мальты, если забьет быстрый гол. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился футбольный эксперт, спортивный журналист Анатолий Горсков.

7 сентября состоится матч шестого тура отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022. За победу поборются команды России и Мальты. Игра начнется в 21:45 и пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Букмекеры уверены, что победу одержат россияне. Кроме того, специалисты ждут высокой результативности в матче.

Футбольный эксперт Анатолий Горсков в интервью ФАН поделился ожиданиями от матча сборных России и Мальты. Кроме того, он рассказал, что позволит россиянам с крупным счетом переиграть мальтийцев.

«Вы знаете, я, может быть, вас удивлю, но сегодня большие шансы у сборной России заработать три очка. Потому что если мы не будем обыгрывать Мальту, то смысл нам тогда играть в футбол?! Мальтийцы научились играть в обороне. Но Мальта — четко домашняя команда. У них не совсем стандартный стадион, что позволяет им хорошо обороняться. Но на более широких аренах они пока не научились забивать. Поэтому я думаю, что нам главное забить быстрый гол, после этого у нас появятся шансы, может быть, даже разгромить Мальту. На что я очень сильно надеюсь. Единственное, конечно, позднее начало матча заставляет многих наших футболистов засыпать на поле. Надеюсь, что азарт — забить как можно больше голов — возьмет вверх», — резюмировал Анатолий Горсков.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов будет капитаном в матче квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

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россия мальта чемпионат мира по футболу
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