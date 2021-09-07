ВОЗ заявила о выходе мирового сообщества на плато по заболеваемости COVID-19

Женева, 7 сентября. Мир вышел на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Согласно последним данным, ежедневно в мире регистрируется до 4,5 млн новых случаев заражения. При этом в регионах наблюдается различная ситуация, добавила специалист.

Например, в Северной и Южной Америках фиксируется увеличение числа выявляемых случаев и летальных исходов, а вот в Африке цифры, наоборот, идут на спад. Пока ситуация не может не вызывать обеспокоенность, поскольку пандемия длится уже 20 месяцев, заключила Мария ван Керкхове.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее сделал прогноз о динамике COVID-19 в России. По его словам, пандемия не отступит еще в течение полутора–двух лет.