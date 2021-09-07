Смерть одного из свидетелей по делу MH17 удивила российских пользователей Сети

Москва, 7 сентября. Новое обстоятельство в деле крушения MH17 напомнило россиянам, что расследование голландских специалистов не внесло ясности в хронологию трагедии.

Дело о крушении малайзийского «боинга» вызывает все больше вопросов у простых людей. Недавно стало известно о смерти одного из свидетелей, который мог пролить свет на трагедию семилетней давности. Российских пользователей Сети обескуражила очередная странность в громком деле. Один из комментаторов сравнил новость с гибелью принцессы Дианы в 1997 году.

«История мутная и по «качеству» прикрытия похожа на гибель принцессы Ди. Это означает, что истина не всплывет ни-ког-да», — выразил мнение интернет-пользователь.

Идентичной точки зрения придерживаются и другие пользователи Сети. Они отметили, что вызывают подозрения такие моменты, как ликвидация улик до завершения судебного разбирательства. Странными являются и отказ США предоставлять спутниковые снимки в качестве основной версии следствия, и фальсификация фактов со стороны Украины.

«Это дело очень туманно, все делается ради того, чтобы истины никто уже не узнал», — написали в Сети.

Ранее судья Хендрик Стейнхейс пообещал, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года. Для этого суд зарезервировал три даты в сентябре, ноябре и декабре, передает НСН.