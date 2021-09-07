Скончался итальянский актер Нино Кастельнуово

Рим, 7 сентября. Актер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в фильме «Шербурские зонтики», ушел из жизни в возрасте 84 лет.

По данным агентства ANSA, артист долгое время боролся с болезнью. Его точный диагноз СМИ не называет. Похороны Кастельнуово пройдут в закрытом режиме без широкой публики, сообщили родственники умершего.

Популярность Нино Кастельнуово принесла главная роль влюбленного автомеханика Ги Фуше в мюзикле «Шербурские зонтики». Кроме того, актер снимался в таких фильмах, как «Проклятая путаница», «Рокко и его братья», а также «Ангел в красном».

Известный российский художник и сценограф Борис Краснов умер в 60 лет в московском хосписе. Корреспондентам ФАН удалось выяснить, какое наследство он оставил своим родным.