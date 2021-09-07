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Олимпийские чемпионы дадут напутствия детям на Турнире единоборств имени Соловьева
Спорт
Олимпийские чемпионы дадут напутствия детям на Турнире единоборств имени Соловьева
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 7 сентября. Турнир имени Соловьева готовится к юбилейному открытию. Антон Соловьев рассказал, в каком формате пройдет фестиваль единоборств, и какая программа предусмотрена для детей.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, на которой обсуждалась подготовка к проведению Турнира имени Владимира Соловьева. Фестиваль пройдет с 11 по 12 сентября в Легкоатлетическом манеже в Петербурге. Спикером встречи выступил глава Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени В.А. Соловьева Антон Соловьев. Организатор отметил, что масштабное мероприятие станет местом, где дети смогут не только набраться опыта в единоборствах, но и пообщаться с экспертами по борьбе.

«У нас пять площадок, стоит боксерский ринг, стоит татами, ковер самбо и дети участвуют. Первый день — это семинары от уважаемых и почетных людей, которые добились результатов. Это олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. Они общаются с детьми, дети получают большие подарочные календари и могут попросить чемпиона написать напутствие. И самое главное, что они видят того человека, которого видят по телевизору, рядом с собой и могут задать интересующие его вопросы», — объяснил организатор.

Фестиваль пройдет в смешанном варианте: сразу пять видов единоборств войдут в один турнир. Организаторы планируют объединить самбо, джиу-джитсу, бокс, каратэ и дзюдо. Соловьев подчеркнул: главная задача мероприятия — преемственность поколений и установление связей между участниками турнира.

Ранее Антон Соловьев оценил перспективные виды спорта. Эксперт объяснил, какие стили борьбы могут стать популярными для финансирования и требуют поддержки.

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соловьев пресс-конференция борьба
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