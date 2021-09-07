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Директор школы в Курской области порвал ухо восьмикласснику с пирсингом
Происшествия
Директор школы в Курской области порвал ухо восьмикласснику с пирсингом
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Курск, 7 сентября. Директор одной из общеобразовательных школ в Курской области выдрал серьгу из уха ученика восьмого класса. Причиной таких действий стал отказ юноши снять украшение.

В результате инцидента внешняя часть органа слуха мальчика была сильно травмирована. По данным СМИ, ухо ученика оказалось порвано. Прокуратура Курской области начала проверку по факту конфликта, сообщает РИА Новости.

ЧП случилось в Ивановской школе Рыльского района. О том, что произошло с восьмиклассником, рассказали в ряде СМИ и Telegram-каналов региона. В местных пабликах появились посты о директоре, который якобы вырвал сережку из уха юноши и оскорбил его нецензурным выражением. После широкой огласки об истории узнали в полиции.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы. По результатам прокуратура примет процессуальное решение.

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