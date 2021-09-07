Донбасс сегодня: генерал ВСУ приказал следить за патрулями ОБСЕ, СБУ выявила схрон военных

Донбасс, 7 сентября. Украинские силовики по приказу командующего ООС усилили слежку за патрулями ОБСЕ. Волонтеры поставляют в армию Киева патроны к снайперским винтовкам. СБУ раскрыла тайник бойцов ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Били «освободители» Украины по поселкам Гольмовский и Ленинское из станковых и ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. О разрушениях и пострадавших информации нет.

В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли спокойно без обстрелов. Между тем расслабляться в Луганске никто не планирует, поскольку, согласно данным разведки, противник готовит очередные провокации с применением артиллерийских систем. В Народной милиции ЛНР сообщают об активизации боевой подготовки артиллерийских подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой и 30-й отдельной механизированной бригад.

Кроме того, по данным разведки луганчан, командующий северной оперативно-тактической группировкой ВСУ распорядился выделить боеприпасы в указанные подразделения из расчета два боевых комплекта на одно орудие. В ближайшее время в ЛНР ожидают усиления противником воздушной разведки и провокаций с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем.

ВСУ установили слежку за патрулями ОБСЕ

Украинские силовики установили дополнительные камеры видеонаблюдения в районах, по которым проходят маршруты патрулей Международной миссии ОБСЕ, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Делается это для усиления контроля за перемещениями наблюдателей, которые в последнее время доставляют много неудобств украинскому командованию, выявляя размещение запрещенной Минскими соглашениями техники и другие нарушения со стороны ВСУ. Важно отметить, что приказ на слежку за иностранцами, по данным оборонного ведомства ЛНР, отдал лично командующий Операцией объединенных сил генерал Павлюк.

Волонтеры поставляют патроны армии Киева

Недофинансирование украинской армии, а также высокий уровень коррупции при закупках военного имущества и воровства его личным составом вынуждает командование передовых частей ВСУ обращаться за помощью к волонтерам, сообщают в Народной милиции ДНР. При этом волонтерская помощь заключается часто не только в поставках медикаментов, продуктов питания и других продовольственных товаров, но и боеприпасов.

На днях волонтеры поставили в 15-й батальон 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ 500 патронов для снайперских винтовок Barrett калибром 12,7 мм, которые ранее были переданы украинцам из США. В Донецке не исключили, что украинские военные усилят снайперские обстрелы республики и в частности — Куйбышевского района Донецка, напротив которого расположены позиции 15-го батальона.

СБУ раскрыла тайник украинских военных

Оперативники Службы безопасности Украины выявили схрон с оружием и боеприпасами в доме села Орехово Луганской области, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. Тайник обнаружен в зоне ответственности подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В нем находились ручной противотанковый гранатомет, 2 автомата Калашникова, ручные осколочные гранаты и более 2000 патронов к стрелковому оружию.

По данным следствия, выявленные боеприпасы и оружие находились на учете в 17-й танковой бригаде, мотопехотный батальон которой выполнял задачи в зоне ответственности 57-й ОМПБР ВСУ. При этом все найденное военное имущество по учетам проходило как списанное при утрате во время боевых действий.