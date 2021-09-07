Боевики в Деръа сдают оружие правительственным войскам

Дамаск, 7 сентября. Сирийские власти заявили о возобновлении процесса мирного урегулирования в Деръа при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон ВС РФ (ЦПВС).

Согласно достигнутым договоренностям, около 430 боевиков, ранее выразивших готовность сдаться властям, начали приносить свое оружие в специально открытый для этого приемный пункт в районе Деръа аль-Балад.

Уже несколько десятков представителей местных вооруженных формирований передали военнослужащим автоматы, пулеметы различного калибра, гранатометы и несколько тысяч боеприпасов различных типов. Один из таких пунктов посетил корреспондент Федерального агентства новостей. Ожидается, что подобные точки будут созданы и в других районах города.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

В настоящее время армейские подразделения готовятся к организации патрулей и блокпостов на территории города, также ожидается возобновление работы государственных учреждений.

Обстановка в Деръа обострилась в конце июля, когда в провинции участились случаи разбоя, похищений и убийств людей. Чтобы предотвратить разгул бандитизма, правительственные силы начали рейды. В ответ на их операции местные боевики организовали серию нападений на посты военнослужащих, а затем захватили один из районов административного центра провинции — Деръа аль-Балад. Они также объявили о формировании единого конгломерата под названием «Центральный комитет провинции Деръа». К формированиям примкнули и члены спящих ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Правительственные силы были вынуждены перебросить в регион подкрепление. Им удалось окружить захваченные боевиками территории и провести ряд контртеррористических операций.

На фоне этих событий при содействии ЦПВС было организовано несколько раундов переговоров, по итогам которых стороны заключили соглашение о перемирии. Впоследствии боевики неоднократно нарушали достигнутые договоренности и препятствовали мирному урегулированию, отказываясь сдавать оружие и в очередной раз похитив нескольких жителей, вероятно, для получения выкупа или использования в качестве «живого щита». Также в результате нападения боевиков к востоку от Деръа погибли трое сотрудников сирийских правоохранительных органов.

1 Организация запрещена на территории РФ.