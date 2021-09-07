Почему в Дании уверены, что выиграли войну с Советским Союзом и Россией

В этом году исполняется десять лет установке памятника и открытию музея датским военнослужащим, действовавшим за пределами своей страны после 1948 года. На памятнике указаны 65 стран, в которых успели побывать датские солдаты. Среди них — Россия и Украина.

Памятник и музей открыты в центре Копенгагена в замке Кастеллет, который продолжает быть военной базой, поэтому на входе в него стоят два солдата с автоматами, но они пропускают всех желающих, ничего не спрашивая, и даже разрешают себя сфотографировать. Замок Кастеллет вошел в историю тем, что именно возле него с теплохода «Данциг» 9 апреля 1940 года высадилась 308-я пехотная дивизия вермахта, положив начало пятилетней нацистской оккупации страны. Ни датский броненосец «Нильс Юэль», который мог отправить теплоход на дно одним залпом, ни батареи береговой обороны замка высадке не мешали, и немцы без единого выстрела разоружили караулы и захватили замок, где тогда располагался Генеральный штаб датской армии. Их пленниками стали его начальник, министр внутренних дел и британский военный атташе. Через два часа Дания капитулировала.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Интересно, что сейчас именно на месте высадки немцев стоит памятник датчанам, погибшим во Второй мировой войне. Он представляет собой фигуру датского солдата, держащего двумя руками винтовку перед собой, то есть явно не собирающегося стрелять, и смотрящего в землю. Это символично — ведь больше всего датчан, более 2000, во время этой войны погибло на Восточном фронте в рядах вермахта и СС, вторую по численности группу погибших — около 900 человек — составляют датские моряки, перевозившие немецкие военные грузы и ставшие жертвами действий авиации и подводных лодок СССР и союзников. Третья по численности группа погибших количеством 417 человек — это жертвы англо-американских бомбардировок Дании. Были и датчане, погибшие в борьбе с нацизмом, но немного — около 150 участников движения Сопротивления и 51 датский военнослужащий.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

В 2011 году в замке Кастеллет появился еще один памятник. Точнее, даже целый мемориал с вечным огнем. Как следует из металлической таблички, вмурованную в брусчатку возле мемориала, он посвящен датским солдатам, погибшим при выполнении различных миссий за границей после 1948 года. Упоминание о годе здесь не случайно, а то могло бы сложиться впечатление, что он посвящен и датчанам, погибшим в 1941-44 годах в СССР в войсках Третьего рейха. А так понятно, что он посвящен тем, кто отдал свою жизнь, помогая новому союзнику Дании — США.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

На первый взгляд кажется, что мемориал представляет собой только стену, на которой написано три слова на датском: «Время. Место. Человек». В стене вырезано шестиугольное отверстие, перед которым лежит бронзовый венок, а позади него горит Вечный огонь. То, что огонь горит не перед, а за стеной, очевидно, служит напоминанием, что датчане погибли за границей. Если обойти стену, то за ней можно увидеть еще три. Все стены образуют своеобразный ромб, в центре которого бьет фонтан, вокруг него стоят каменные скамейки. На трех стенах выбиты 113 имен тех, кто не вернулся в Данию, с указанием даты и страны их гибели. Дороже всего датчанам обошелся Афганистан — там погибло 44 их солдата. На обратной стороне стены, у которой горит Вечный огонь, были написаны страны, которые осчастливили своим присутствием датские военнослужащие. Выяснилось, что тихая и мирная Дания сумела послать свои войска в 65 государств.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

С удивлением обнаружил среди них Россию и Украину. Долго пытался вспомнить, как и когда после 1948 года датчане вернулись в нашу страну с оружием в руках. Решил прояснить этот вопрос. Выяснилось, что в одной из казарм находится бесплатный музей, посвященный деятельности датской армии за пределами своей страны в послевоенное время. Музей занимает четыре небольших зала, и почти всеми его экспонатами являются стенды с фотографиями, видеоэкраны и несколько манекенов, одетых в современную боевую экипировку датской армии. На половине фотографий и видеоэкранах — население разных стран, радостно встречающее датских солдат, эти солдаты с детьми на руках,и они же, раздающие продовольствие и подарки. Создается впечатление, что датская армия — это не вооруженные силы, а благотворительная организация. Благостную картину портит дерево в последнем зале, к которому были привязаны картонки в виде посмертных жетонов с именами датчан, погибших в Афганистане. Сразу возникает вопрос: кто же убил добрых и щедрых датских солдат? Наверное, те, кому не хватило подарков.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

В музее был и информационный монитор, где очень подробно описываются все эти операции датской армии. Выяснилось, что после начала войны в Донбассе датские офицеры были в составе миссии ОБСЕ по контролю за соблюдением прекращения огня между украинской армией и ополченцами. Что касается России, то и тут все оказалось просто. В конце 1991 года и в начале 1992-го датское правительство предоставило нашей стране 160 тонн сухого молока и 4 тонны медикаментов для детских больниц Санкт-Петербурга в качестве гуманитарной помощи, а доставлена эта помощь была транспортными самолетами ВВС Дании. Тогда решался вопрос, по какому пути пойдет наша страна, и западноевропейские правительства всячески старались показать, что они — большие друзья советского народа. Дня не проходило, чтобы СМИ не сообщали об очередной партии поступившей гуманитарной помощи. Однако, когда вопрос был решен и распался СССР, жизненный уровень народа резко упал, и тут гуманитарная помощь была бы нужна как никогда, но она сразу прекратилась.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

В военном музее в Копенгагене почти половина экспозиции посвящена датскому контингенту в Афганистане. Все сделано с размахом. Можно посетить созданные в натуральную величину полевую казарму и наблюдательный пункт, пройтись по улочке афганского городка и даже зайти в местную мэрию. Несколько раз на пояснительных стендах записано, что датские воины помогают афганцам создавать демократическое государство. Теперь, когда известен результат этой помощи, нужно ожидать обновление пояснительных надписей.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

В главной галерее военного музея в хронологическом порядке представлены войны, в которых участвовала Дания. К своему изумлению я увидел, что в 1945–1991 годах она участвовала в холодной войне. Если в предыдущем разделе, посвященном Второй мировой войне, стоят друг напротив друга манекены датского солдата и гитлеровского офицера, то здесь напротив датского солдата стоит советский воздушный десантник с автоматом Калашникова. Здесь же журнал «Советский воин» за август 1981 года, где на обложке с советского корабля взлетают ракеты, и советский фотоаппарат, про который написано, что его использовали в Дании советские шпионы.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Еще более интересно описание этой войны на стенде. Начинается оно правдиво:

«Когда мы говорим о холодной войне, то имеем в виду конфликты, возникавшие между Советским Союзом и США между 1945 и 1991 годами. Война называется холодной, потому что она никогда не перерастала в прямую военную борьбу между двумя сверхдержавами. Вторая мировая война закончилась летом 1945 года, но мир был далек от победы. Несогласие и недоверие сразу появилось в Союзе, победившем нацистскую Германию. В 1949 году была создана НАТО с США в качестве ведущей державы. В ответ Советский Союз учредил Варшавский договор в 1955 году. Были очерчены фронты холодной войны».

Тут вызывает удивление только то, что окончанием войны названо лето 1945 года, хотя в Европе она закончилась весной, 9 мая, а окончательно — осенью, 2 сентября 1945 года.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Дальше следует раздел «Дания как прифронтовое государство», где можно прочитать:

«В самом начале холодной войны большинство датских политиков хотели освободить Данию от участия в обоих блоках. Однако это оказалось невозможным — во многом из-за географического положения. Гренландия находилась посередине между двумя сверхдержавами, а на острове Борнхольме находились свирепые «освободительные войска».

Очень смешно читать, что была хотя бы теоретическая возможность членства Дании в Варшавском договоре. Советские войска с острова Борнхольма были выведены еще в апреле 1946 года и никак не могли повлиять на решение Дании отказаться от нейтралитета через три года. Обратите внимание, что они названы освободительными в кавычках. То есть их таковыми не считают. Более того, в датских учебниках истории пишут: нацистская оккупация (1940–1945) и советская оккупация (1945–1946). При этом фамилию хотя бы одного датчанина, погибшего в результате нашей «оккупации», датские лже-историки назвать не могут, а на острове остались могилы десятков советских воинов, погибших при разоружении немецкого оккупационного гарнизона в мае 1945 года. Возникает вопрос: если Дания так хотела остаться нейтральной, то что мешает ей осуществить это сейчас и выйти из блока НАТО? Ведь отпали все обстоятельства, якобы принудившие ее к членству в этом военном блоке. Но нет в музее ответа на этот вопрос.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

В конце описания холодной войны написано, что СССР распался, и Дания оказалась среди демократических стран-победительниц. Оказывается, мы еще и Дании войну проиграли.