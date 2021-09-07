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Правозащитники ЦАР призвали правительство расследовать нарушение границ чадской авиацией
Весь мир
Правозащитники ЦАР призвали правительство расследовать нарушение границ чадской авиацией
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Банги, 7 сентября. Общественная организация I kè woussou woussou na Bêafrika раскритиковала действия военной авиации Чада. Ранее два ударных самолета нарушили воздушное пространство Центральноафриканской Республики в районе префектуры Муан-Сидо.

Пресс-секретарь движения Эрик Кристиан Мбуту осудил агрессивные действия Нджамены:

«С ужасом и горечью мы узнали о пролете над ЦАР двух чадских истребителей. Мы решительно против маневров, которые нарушают границы национальной территории страны и подрывают хрупкий мир между государствами».

Мбуту призвал правительство выяснить причину вторжения ВВС Чада в центральноафриканские воздушные коридоры:

«Мы призываем власти ЦАР начать расследование, чтобы узнать об истинных мотивах этого нарушения».

Также общественники напомнили о преступлениях чадских наемников:

«Во многих докладах рассказывается об их незаконном пересечении границ республики. Виновники до сих пор не наказаны».

Ранее СМИ сообщили, что действия авиации Чада напугали местных жителей. Самолеты совершили несколько учебных заходов, имитируя бомбардировку прямо над джунглями, в которых работники занимались сельскохозяйственной деятельностью.

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