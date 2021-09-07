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Представитель МИД КНР Вэньбинь: НАТО нужно отказаться от риторики времен холодной войны
Политика
Представитель МИД КНР Вэньбинь: НАТО нужно отказаться от риторики времен холодной войны
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Пекин, 7 сентября. Заявления генсека НАТО о «китайской ядерной угрозе» привели к протесту со стороны официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

Китай выражает решительный протест в связи с заявлениями генерального секретаря Североатлантического альянса, заявил Ван Вэньбинь в ходе пресс-конференции. Пекин придерживается оборонительной позиции по подобным вопросам, подчеркнул китайский дипломат.

«Китай выражает решительный протест и свою обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы», — заметил он.

Власти КНР в прошлом неоднократно заявляли, что превентивное применение ядерного оружия исключено, напомнил Вэньбинь. Альянсу нужно отказаться от риторики времен холодной войны, считает он.

Ранее Столтенберг открыл ежегодную конференцию НАТО по разоружению. Он призвал привлечь Китай к будущим договорам относительно контроля над ядерными вооружениями. Соглашения также должны касаться расширенного списка средств поражения, передает его слова RT.

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нато китай ядерное оружие
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