Украинской чиновнице пришлось уволиться после сеансов «черной магии» на рабочем месте

Ромны, 7 сентября. Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины написала заявление на увольнение по собственному желанию после скандала с использованием «черной магии» на работе.

По имеющимся данным, работникам местной мэрии некто подсыпал землю на входе в рабочий кабинет. Таинственные находки пугали людей по утрам, им казалось, что это земля с кладбища.

Начальству пришлось прибегнуть к помощи камер видеонаблюдения. Удалось выяснить, что в этом виновна их коллега. Мэр Ромен Олег Стогний был вынужден организовать собрание для обсуждения ситуации с рабочим коллективом.

«Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал, пожалуйста, объясните, что вы там делали. Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит», — сказал он.

Женщина так и не призналась, несмотря на наличие неопровержимых доказательств против нее. Позже она приняла решение написать увольнительную.

Ранее стало известно, что около 200 тысяч чиновников на Украине не могут работать из-за закона о языке, сообщила Национальная Служба Новостей. Для выполнения своих обязанностей им необходимо получить сертификат о владении государственным языком.