Москва, 7 сентября. Провал американской военной операции в Афганистане может спровоцировать череду серьезных политических последствий, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Он напомнил, что 20 лет назад американский вооруженный контингент прибыл в Афганистан, чтобы установить там лояльный режим и провозгласить демократию. Сегодня очевидно, что авантюра с треском провалилась.

«Сегодня блестящий успех, о котором говорит Байден, это то же самое, что Сайгон для США – это позор хуже проигрыша во Вьетнамской войне», — заявил он во время эфира на Первом канале.

Афганский опыт наглядно показал, что внешнеполитические инструменты Вашингтона больше не работают. Это означает, что в обозримом будущем США ждут новые провалы в других регионах мира.

«Это позор, крах "американской мечты". Эта ситуация будет развиваться, и крах "американской мечты" настанет на Ближнем Востоке, потом в Европе и потом в самой Америке», — заключил Толстой.

Последние подразделения американского вооруженного контингента покинули Афганистан в августе. Тогда власть в стране уже захватили боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид объявил о завершении войны в Афганистане. По его словам, теперь предстоит работа по восстановлению республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.