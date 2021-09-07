Полузащитник «Локомотива» Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы

Москва, 7 сентября. Футболист «Локомотива» Антон Миранчук получил травму, из-за которой может не сыграть за железнодорожников в этом году.

Частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения было выявлено у хавбека московского «Локомотива» Антон Миранчука по результатам обследования в Германии. Соответствующую информацию представили журналисты «РБ Спорт». Источник утверждает, что решение делать операцию 25-летнему полузащитнику железнодорожников пока не принято. Если потребуется хирургическое вмешательство, Миранчук пропустит до полугода. При консервативном лечении игроку «Локомотива» нужно будет делать уколы под присмотром немецкого врача. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в четырех матчах РПЛ и отдал один результативный пас, пишет RT.

Ранее стало известно, что защитник сборной России Марио Фернандес может пропустить матч квалификации ЧМ-2022 с Мальтой из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.