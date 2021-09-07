Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 19:33
19:31
Общество
Первый тизер «Матрицы-4» появился в Сети
19:31
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы
19:27
Общество
Вестибюль станции метро «Владимирская» в Петербурге ждет капитальный ремонт
19:27
Россия
Настоящие чудовища: самые известные и жестокие педофилы России
19:23
Весь мир
Миротворцев ООН осудили за дестабилизацию обстановки в ЦАР
19:20
Происшествия
Суд рассмотрит дело обвиняемого в убийстве шести человек криминального авторитета Гагиева
19:20
Весь мир
Боевики в Деръа сдают оружие правительственным войскам
19:18
Шоу-бизнес
Гармаш признался, что до сих пор просит совета у покойной Волчек
19:16
Общество
Директор Ивана Краско объяснил, почему артиста до сих пор не выписали из клиники
19:16
Политика
Лидер «Талибана» Ахундзада анонсировал введение законов шариата в Афганистане
Все новости

Полузащитник «Локомотива» Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 18:34
Спорт
Полузащитник «Локомотива» Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы
Global Look Press  /  Meng Dingbo/XinHua

Москва, 7 сентября. Футболист «Локомотива» Антон Миранчук получил травму, из-за которой может не сыграть за железнодорожников в этом году.

Частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения было выявлено у хавбека московского «Локомотива» Антон Миранчука по результатам обследования в Германии. Соответствующую информацию представили журналисты «РБ Спорт». Источник утверждает, что решение делать операцию 25-летнему полузащитнику железнодорожников пока не принято. Если потребуется хирургическое вмешательство, Миранчук пропустит до полугода. При консервативном лечении игроку «Локомотива» нужно будет делать уколы под присмотром немецкого врача. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в четырех матчах РПЛ и отдал один результативный пас, пишет RT.

Ранее стало известно, что защитник сборной России Марио Фернандес может пропустить матч квалификации ЧМ-2022 с Мальтой из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Полузащитник «Локомотива» Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы
локомотив миранчук травма рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru