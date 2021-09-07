Футбольный эксперт Квятковский назвал фаворита в матче сборных России и Мальты

Сегодня сборная России по футболу проведет свой шестой отборочный матч чемпионата мира 2022 года. Наша команда примет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сборную Мальты. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Стоит заметить, что в текущем отборочном турнире соперники уже играли: в марте сборная Мальты уступила российской сборной со счетом 1:3. Тогда наставником нашей команды являлся Станислав Черчесов. За сборную России отличились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Однако сегодня на поле никто из троих игроков не выйдет — Дзюба и Соболев не попали в заявку, а Фернандес получил повреждение в матче с командой Хорватии. Также сборная России понесла еще несколько кадровых потерь. Например, в игре с командой Кипра получил травму полузащитник Александр Головин. Он тоже не выйдет сегодня на поле.

Под руководством Валерия Карпина сборная России уже набрала четыре очка в двух матчах. Сегодня от нашей команды эксперты и болельщики ждут только победы, причем с как можно более крупным счетом, ведь в группе Н, в которой играет Россия, есть еще один грозный соперник — Хорватия. Только одна команда выйдет напрямую из группы в финальную часть ЧМ. Именно поэтому каждый гол может стать решающим.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Russian Look

Футбольный эксперт, журналист Максим Квятковский в интервью Федеральному агентству новостей оценил шансы российских игроков в игре со сборной Мальты. Он выразил уверенность в том, что подопечные Валерия Карпина обыграют своих соперников.

«Я думаю, что сегодня мы обязаны выиграть. Мы играем с командой, которая является аутсайдером группы, несмотря на то, что Мальта — команда, которая прибавила в последнее время — об этом говорит разгромная победа над Кипром и ничья в матче со Словакией, которую мальтийцы добыли в этом цикле. У меня нет сомнений, что наши должны выиграть. В это же время болельщикам нужно настроиться на то, что никакой искрометной игры не будет, не приходится ждать и каких-то разгромных результатов. Будет трудовая и рабочая победа. Наверное, на правах хозяев мы сыграем более разнообразно — будет больше моментов», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт также отметил, что самое главное — забить быстрый гол, поскольку тогда наши игроки будут чувствовать себя намного спокойнее.

«Нужно настраиваться на то, что игра будет непростая. Сейчас все научились играть в футбол. Это не банальные слова, которые часто произносятся. Тем не менее, думаю, что мы выиграем. Очень важно забить быстрый гол — то, что удалось нам сделать на Кипре. Чем быстрее забьем, тем дальше будет проще. Потому что когда играешь против таких соперников, если быстро счет не откроешь, то может появится нервозность в действиях наших игроков. Поэтому в первую четверть матча нужно обязательно открыть счет», — резюмировал Максим Квятковский.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов будет капитаном в матче-квалификации чемпионата мира-2022 с Мальтой.