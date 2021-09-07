Netflix заказал сериал с Александром Петровым

Москва, 7 сентября. Стриминговый сервис Netflix заказал второй сериал российского производства. В картине сыграет звезда отечественного кино Александр Петров.

К съемкам фильма приступят осенью. Режиссерское кресло займет Эдуард Оганесян, который снял сериал «Чики». Название проекта пока не известно. Инсайдеры сообщили, что по сюжету Петров ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

По информации издания «Коммерсант», над картиной работает студия «Водород», входящая в «Национальную Медиагруппу». Продюсерами выступили Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук и Михаил Врубель.

Съемки первого российского сериала для Netflix уже проходят в Петербурге. Кинематографисты работают над современной адаптацией романа Льва Толстого «Анна Каренина».

В середине лета стал известен актерский состав «Анны К». В проекте заняты Светлана Ходченкова, Юля Александрова, Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Юра Борисов и Татьяна Догилева.