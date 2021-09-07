Таинственная смерть: увольнение главы разведки разделило политическую элиту Сомали

Могадишо, 7 сентября. Блок кандидатов на пост президента Сомали поприветствовал решение премьера Мохамеда Хусейна Робле отстранить от работы начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина.

По их мнению, увольнение восстановит репутацию ведомства и поспособствует правосудию в деле о смерти сотрудницы агентства, несмотря на то, что действующий лидер государства назвал постановление главы правительства неконституционным.

«Премьер отвечает за безопасность и выборы в стране, а блок придерживается справедливого решения касательно пропавшего сомалийского разведчика», — подтвердили кандидаты на президентский пост.

Кроме того, они призвали вооруженные силы государства выполнять указания Мохамеда Хусейна Робле и не вмешиваться во внутренние политические дела. Ранее на фоне нераскрытого убийства сотрудницы отдела кибербезопасности, исчезнувшей в конце июня, начальника NISA отстранили от должности. Случившееся, учитывая нападения боевиков и племенные конфликты, еще больше дестабилизировало страну.

Согласно предыдущему заявлению Мохамеда Хусейна Робле, руководитель агентства не предоставил отчет в течение 48 часов после смерти представительницы разведки, которая исчезла 26 июня, в 61-ю годовщину независимости Сомалиленда от Британии.

Президент Мохамед Абдуллахи ответил, что решение премьера «незаконное и противоречит Конституции». После он приказал начальнику NISA продолжить работу и представить результаты расследования по делу гибели сотрудницы отдела кибербезопасности.

Блок кандидатов на пост национального лидера счел, что указ президента не только препятствует осуществлению правосудия, но и угрожает безопасности и выборам. Накануне спецслужба сообщила, что женщину похитили и убили террористы движения «Аш-Шабаб». Однако боевики отвергли обвинение, что смутило премьера и заставило засомневаться в заявлениях агентства.

В результате Мохамед Хусейн Робле, посовещавшись с высшими чинами Минобороны и служб безопасности, настоял на решении отстранить руководителя NISA и назначить исполняющим обязанности генерал-майора Башира Мохамеда Гобе.

При этом премьер потребовал, чтобы Фахад Ясин передал дело в течение ближайших трех дней. Одновременно Робле поручил генеральному прокурору расследовать действия отстраненного руководителя в связи с гибелью сотрудницы агентства.

Примечательно, что начальник NISA играет в Сомали одну из ключевых ролей в выборах, поскольку тесно сотрудничает с региональными властями и избирательной комиссией. Однако накануне голосование в нижнюю Народную палату парламента, которое планировали завершить на текущей неделе, перенесли и проведут с 1 октября по 20 ноября.

Это означает, что президентские выборы также сдвигаются на неопределенное время, пока не завершатся парламентские. Причем срок полномочий действующего правительства закончился в феврале, а задержка с избранием национального лидера совпала с арестом начальника разведки, что еще больше разделило политическую элиту Сомали.