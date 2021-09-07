Хельсинки, 7 сентября. Деятельность российской организации Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) восхитила авторов авторитетного финского издания UMV-Lehti.

Отзыв журналистов из Финляндии опубликован в соцсетях Фонда. Авторов UMV-Lehti восхитил объем работы и результаты, которых удалось достичь сотрудникам организации. За пять месяцев работы ФБР направил 239 обращений как властям государств с призывом обратить внимание на произвол и насилие, так и в международные организации, в том числе ООН.

Особое внимание финские журналисты обратили на судьбу россиянки Миры Тэрады. Несправедливо осужденная в США, она вернулась на родину, стала директором Фонда и посвятила себя правозащитной деятельности. Авторы UMV-Lehti поддержали стремление россиянки обратиться в ЕСПЧ с требованием привлечь к ответственности всех причастных к американскому произволу в ее отношении.

Федеральное агентство новостей /

Не меньше усилий сотрудники ФБР прилагают и в борьбе с насущными проблемами за океаном, восхищаются аналитики. Вскоре после обращения Фонда в ООН, в Соединенные Штаты по приглашению госсекретаря Энтони Блинкена был направлен специальный посланник Организации Объединенных Наций по борьбе с расизмом. Аналитики UMV-Lehti уверены: в случае вопиющих нарушений прав человека в Финляндии и засилья произвола власть имущих, российские правозащитники придут им на помощь точно так же, как помогают угнетенным жителям США.

Параллельно с деятельностью по защите прав угнетенных по всему миру юристы ФБР работают над получением регистрации в России. Как отметили представители Фонда, организация основана группой единомышленников, и ее деятельность полностью соответствует букве и духу национального законодательства.