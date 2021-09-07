Шаповалов назвал подоплеку «встреч с избирателями» Рашкина и Митрохина

Силы, задачей которых является дискредитация предстоящих выборов, использовали инициированные оппозиционными кандидатами в депутаты Госдумы встречи с избирателями в Москве для ведения подрывной деятельности. Так политолог Владимир Шаповалов прокомментировал в интервью корреспонденту ФАН прошедшие в минувшие выходные в столице мероприятия, организаторами которых стали представители партии «Яблоко» и КПРФ.

В Москве на Чистых прудах и Чистопрудном бульваре состоялись массовые встречи с кандидатами в депутаты ГД: членом партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и КПРФ — Валерием Рашкиным. На мероприятия пришли десятки человек. Главной темой обсуждения стало законодательство о СМИ, которые были внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. По данным информационных источников, никто из участников не был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Важно отметить, что встречи с депутатами на текущий момент являются единственным разрешенным форматом для уличных акций. Очевидно, этим решили воспользоваться оппозиционные активисты, выступающие в поддержку телеканала «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и других информационных источников, внесенных Министерством юстиции РФ в соответствующий перечень. На эти мероприятия также пришли люди, которые встали в одиночные пикеты с плакатами в руках, что, скорее всего, не входило в планы организаторов.

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В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что собравшие сторонников кандидаты, очевидно, не рассчитывали, что их встречи с избирателями фактически легализуют подобные пикеты. Эксперт уверен, что мероприятия прежде всего были нацелены на привлечение внимания потенциального электората, поэтому во главе повестки стала дискуссия вокруг закона о СМИ-иноагентах.

«Для организаторов вот этих встреч с избирателями сейчас важна борьба за голоса перед выборами, поэтому они всевозможными способами пытаются привлечь электорат, в том числе и умело подстраиваясь под текущую информационную повестку. Однако сложилась прямо противоположная ситуация», — заявил он.

Также собеседник констатировал, что оппозиционеры, которые всячески пытаются спровоцировать в обществе недоверие к институту выборов в РФ, попросту использовали организованные кандидатами от КПРФ и партии «Яблоко» встречи для реализации собственных деструктивных задач. По мнению политолога, завершившиеся дискурсы в итоге могут не принести никаких политических очков инициаторам.

«В данном случае те деструктивные силы, которые нацелены на дискредитацию выборов и делигитимацию избирательного процесса, фактически использовали ресурсы этих кандидатов для того, чтобы представить организованные ими встречи с избирателями как акцию протеста против совершенно правомерных действий властей», — считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

По словам Владимира Шаповалова, организаторам встреч с избирателями нужно было учитывать, что подобная предвыборная стратегия может не оправдать ожиданий, а в итоге еще и придать негативный окрас всей кампании.

«Необходимо понимание, что каждое действие в рамках предвыборной кампании вполне может иметь обратный эффект, когда те или иные поступки, напротив, могут создать негативный фон. В таком случае выбранная стратегия не будет работать на победу кандидата на выборах», — подытожил эксперт.

Ранее ФАН рассказал, как «Национальный фонд поддержки демократии» (NED2, организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) спонсирует экстремизм в России посредством Германии.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ