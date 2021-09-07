Netflix выпустил трейлер «Виновного» с Джейком Джилленхолом

Вашингтон, 7 сентября. Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер фильма режиссера Антуана Фукуа «Виновный». Главную роль в картине исполнил Джейк Джилленхол.

Кинолента является ремейком датского фильма 2018 года, который был выдвинут на «Оскар». Сценаристами «Виновного» выступили Эмиль Нюгор Альбертсен, Густав Меллер и Ник Пиццолатто. Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Премьера ленты запланирована на 1 октября. Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix.

В период с сентября по декабрь на сервисе выйдет более 40 лент. Осенью ожидаются выходы фильмов «Сколько стоит жизнь?», «Кейт», «Тем больнее падать» и «В синяках». В декабре покажут драму с Бенедиктом Камбербэтчем «Сила собаки», а также фильм «Не смотри вверх» со звездным составом. В фильме Адама МакКея сыграют Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.