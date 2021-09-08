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Епископ из Испании потерял свой сан из-за любви к автору эротических романов

Общество

Испанский епископ Сольсоны (Каталония) Ксавье Новелл потерял свой сан из-за того, что влюбился в писательницу эротических романов.  Любовь Новелла коллеги приравнивают к одержимости. Дело в том, что его возлюбленная Сильвия Кабальол пишет романы эротического содержания с сатаническими мотивами. Священники называют такую любовь — происками дьявола.

По мнению коллег, разведенная женщина с двумя детьми — не пара епископу. Эротические романы подливают масло в огонь и мешают паре создать союз.

Священник уже сделал первый шаг и попросил об отставке у Папы Франциска. При этом Новелл еще не подал прошение о снятии с него обета безбрачия. Пока любовь воюет с верой вся Испания ждет, что же произойдет дальше.

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