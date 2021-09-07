Рособоронэкспорт подписал контракты на 3 млрд евро во время летних выставок

Москва, 7 сентября. Представителям Рособоронэкспорта удалось заключить большое количество сделок во время летних выставок в России. Сумма контрактов составила порядка 3 млрд евро.

Например, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» портфель заказов Рособоронэкспорта составил около 20 договоров на сумму 2 млрд евро. Заказчики изъявили желание приобрести истребители четвертого поколения Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш, Ми-17В-5 и другие военные самолеты. Кроме этого, потенциальные покупатели обратили внимание на авиационные средства поражения, противотанковые управляемые ракеты «Корнет-ЭМ», а также вооружение для кораблей и подлодок.

Известно, что представители Рособоронэкспорта и компании «Кронштадт» провели переговоры с делегациями из 20 стран насчет ударных беспилотников «Орион». Также потенциальные заказчики были заинтересованы разведывательными дронами «Сириус».