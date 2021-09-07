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Стартовали съемки второго сезона популярного хоррор-сериала «Территория»
Общество
Стартовали съемки второго сезона популярного хоррор-сериала «Территория»
Кадры из сериала «Территория»

Пермь, 7 сентября. Российская киностудия Good Story Media преступила к работе над вторым сезоном фантастического хоррор-сериала «Территория». Новые эпизоды снимают в Пермском крае.

Первый сезон сериала, вышедший осенью 2020 года, рассказывал о 19-летнем парне, который отправляется на поиски своих родителей, который пропали рядом с древним могильником. Вместе с ним в экспедицию отправляется дядя и две случайные попутчицы. Исполнители главных ролей Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Клавдия Коршунова вернутся к своим образам и в новых сериях.

Во втором сезоне герои будут на грани жизни и смерти. Все они попытаются сбежать из леса, в котором с ними происходят странные вещи. Однако природа не собирается так просто отпускать незваных гостей.

«Второй сезон еще глубже погрузит нас в наши первобытные страхи. История поделится на два мира, которые мы построим на мифологии коми-пермяцкого народа и личных демонах каждого героя», — слова продюсера кинокомпании Good Story Media Антона Щукина приводит портал Teleprogramma.pro.

Создатели сериала отмечают, что в перерывах между сезонами они тщательно следили за комментариями в соцсетях и в новых эпизодах постараются ответить на все вопросы. В первую очередь большой упор будет сделан на психологии и отношениях между персонажами.

Ранее в Сети появился первый трейлер сериала «Вертинский». Проект, созданный режиссером Авдотьей Смирновой, расскажет о жизни и творчестве великого артиста Александра Вертинского.

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сериал съемки территория Premier
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