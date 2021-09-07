В Мьянме призвали граждан к общенациональному восстанию

Нейпьидо, 7 сентября. Правительство национального единства Мьянмы (ПНЕ) обратилось к населению государства с призывом к общенациональному восстанию.

По данным журнала Time, речь идет о подпольной организации, координирующей сопротивление режиму военных, которые захватили власть в государстве.

Глава ПНЕ Дува Лаши заявил, что объявляет в Мьянме чрезвычайное положение. Помимо этого, он обратился к этническим группировкам страны, которые сражаются за свою автономию, с призывом атаковать правительственные войска.

По его словам, военнослужащие и полиция должны присоединиться к сопротивлению, а чиновники Мьянмы — бойкотировать работу в госорганах. Кроме того, в ПНЕ объявили, что в скором времени отряды народного ополчения перейдут в наступление и совершат в стране народную революцию.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил южноазиатской страны Маунг Маунг Ай заявил, что Мьянма договорилась продолжать развивать сотрудничество с Российской Федерацией в военной области. По его словам, военное ведомство РФ оказало большую поддержку Нейпьидо в укреплении национальной армии.