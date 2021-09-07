Брошенную ласку спасли в иркутской зоогалерее

Заботой и любовью окружили ласку в зоогалерее Иркутска. Неравнодушная женщина подобрала беззащитное животное и передала на спасение волонтерам. По началу было не просто прокормить детеныша. Ласка была настолько крохотной, что ни одна соска не подходила.

«Самое главное, наверное, то, что она начала кушать. Сначала мы кормили ее молочком, используя самую маленькую сосочку, она не помещалась ей в рот абсолютно. Приходилось выдавливать по чуть-чуть, чтобы она это как-то слизывала», — объяснила волонтер иркутской зоогалереи Ольга Переломова.

Ласка уже открыла глаза и теперь в ее рацион входит мясо — куриные сердечки и маленькие грызуны. За пару недель детеныш вырос и восстановился. Сейчас ласка размером с ладонь. Активно общается с волонтерами и привыкает к посетителям.