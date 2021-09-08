Милонов заявил, что РФ не нужен закон о «защите прав атеистов» по примеру Казахстана

Россия ведет крайне взвешенную политику в отношении религиозных организаций, обеспечивая тем самым межконфессиональную стабильность. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Глава комитета по делам религий Министерства информации Казахстана Ержан Нукежанов заявил о необходимости законодательного обеспечения прав неверующих граждан страны. Он объяснил свою позицию тем, что по конституции Казахстан является светским государством, в котором «закон превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии, этнической принадлежности». По его словам, атеисты должны быть уравнены в правах с верующими, чья свобода исповедовать свою религию закреплена в нормативных документах.

«Я думаю, что этот законопроект — своеобразный рефлекс на недавние события в регионе, что располагается к югу от Казахстана, — заметил Милонов. — Я имею ввиду, конечно же, приход к власти в Афганистане движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России. — Прим. ФАН), которое, как мы знаем, намерено вновь ввести в стране законы шариата. Так что казахстанские власти рассчитывают с помощью «защиты атеистов» утвердить статус Казахстана как государства безусловно светского. Это просто дополнительные рычаги».

В РФ же подобные нововведения будут излишни, убежден депутат.

maxpixel.net /

«В России нет такой проблемы! — заявил он. — Да и вообще, как можно заметить, права атеистов соблюдаются куда лучше, чем права верующих. Так что не вижу никакого смысла удовлетворять их очередные хотелки».

Парламентарий подчеркнул, что принимать законы для защиты неверующих могут только страны, которые не в состоянии обеспечить межконфессиональную стабильность.

«Очевидно, что в Казахстане есть риск возникновения неких потусторонних влияний, которые могут качнуть маятник в сторону навязывания радикальных направлений определенных религий, — заметил собеседник ФАН. — А вот в нашей стране такого риска нет».

Ранее Виталий Милонов заявил, что в Афганистане не приживутся идеи «ультрафеминисток», которые «забрасывают» туда американцы с целью дестабилизировать общество.

1 Организация запрещена на территории РФ.