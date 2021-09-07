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МИД Армении осудил военные учения Азербайджана и Турции в Лачинском районе
Армия
МИД Армении осудил военные учения Азербайджана и Турции в Лачинском районе
wikipedia.org

Ереван, 7 сентября. Совместные турецко-азербайджанские учения провоцируют эскалацию напряженности, подрывая процесс урегулирования в Нагорном Карабахе, заявили в Министерстве иностранных дел Армении.

По данным дипведомства, действия Баку и Анкары препятствуют усилиям по установлению в регионе долгосрочного мира. Кроме того, как утверждают дипломаты, маневры являются нарушением соответствующих пунктов договоренностей.

«Проведение турецко-азербайджанских учений вблизи границ Армении и Арцаха, а также Лачинского коридора мы оцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, не соответствующее духу договоренностей и подрывающее усилия по закреплению продолжительного мира», — говорится в официальном заявлении.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о проведении совместных с Турцией тактических учений в Лачинском районе. Также в турецком городе Конья развернулись маневры ВВС двух государств. Как пишет RT, летом Турция и Азербайджан обсуждали создание тюркской армии.

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Армения турция азербайджан нагорный карабах
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