МИД Армении осудил военные учения Азербайджана и Турции в Лачинском районе

Ереван, 7 сентября. Совместные турецко-азербайджанские учения провоцируют эскалацию напряженности, подрывая процесс урегулирования в Нагорном Карабахе, заявили в Министерстве иностранных дел Армении.

По данным дипведомства, действия Баку и Анкары препятствуют усилиям по установлению в регионе долгосрочного мира. Кроме того, как утверждают дипломаты, маневры являются нарушением соответствующих пунктов договоренностей.

«Проведение турецко-азербайджанских учений вблизи границ Армении и Арцаха, а также Лачинского коридора мы оцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, не соответствующее духу договоренностей и подрывающее усилия по закреплению продолжительного мира», — говорится в официальном заявлении.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о проведении совместных с Турцией тактических учений в Лачинском районе. Также в турецком городе Конья развернулись маневры ВВС двух государств. Как пишет RT, летом Турция и Азербайджан обсуждали создание тюркской армии.