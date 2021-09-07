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Читатели The Daily Telegraph назвали тратой денег нападки ВМС Британии в адрес России
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Читатели The Daily Telegraph назвали тратой денег нападки ВМС Британии в адрес России
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Лондон, 7 сентября. Военно-морские силы Великобритании совершают опасную ошибку, пытаясь оказать давление на Россию в море. К такому выводу пришли жители Соединенного Королевства.

Ранее в The Daily Telegraph появилась статья, посвященная заявлению коммодора британских ВМС Стива Мурхауса. Комментируя 28-недельный поход авианосца Queen Elizabeth протяженностью свыше 48 тысяч километров, он утверждал, что таким образом Лондон демонстрирует «новую решимость». Слова Мурхауса в издании назвали «сигналом» в адрес России. Читатели объяснили, чем обернутся подобные нападки Лондона на Москву.

«Одержимость Россией, которую называют главным врагом, демонстрирует наше непонимание сегодняшнего мира. Эй, проснитесь! Холодная война закончилась», — написал один из пользователей.

Другой комментатор назвал подобные авантюры «бездарной тратой денег». При этом британцы сошлись во мнении, что королевство рискует распрощаться со своими судами, если не пересмотрит политику. В этой связи они напомнили об инциденте с эсминцем HMS Defender у берегов Крыма.

«Как показал инцидент в Черном море, королевские ВМС в таком хаосе, что могут специально затопить свой корабль в политических целях», — заключили пользователи.

Ранее хорватские аналитики раскрыли неожиданные детали скандального маневра британского эсминца у российских рубежей. На этом фоне, как сообщает RT, российский посол в Великобритании Андрей Келин предупредил Лондон о возможных последствиях подобных провокаций.

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