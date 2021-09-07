Слышать петербуржцев: диалог властей и горожан спасает от градостроительных ошибок



Петербуржцы всегда неравнодушно относились к городской среде. Но если раньше вопросы, где и какие детские площадки должны быть, как будет выглядеть благоустроенный сквер или парк, город решал самостоятельно, что нередко влекло за собой недовольство жителей, то в последнее время явно наметилась тенденция к конструктивному диалогу между чиновниками и горожанами. Петербуржцы теперь могут сами выбрать территории, которые будут благоустроены в Петербурге в ближайшие три года. Для этого необходимо лишь проголосовать за наиболее предпочтительный объект на страничке комитета по благоустройству Санкт-Петербурга «ВКонтакте».

Какие результаты дает диалог власти и общества? Почему он так важен? Что больше всего волнует петербуржцев? Как избежать градостроительных ошибок, что делать с теми, которые уже есть? На эти и другие вопросы, касающиеся благоустройства городской среды, в студии пресс-центра «Патриот» ответили глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин и председатель отделения «Деловой России» Санкт-Петербурга и координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Инициатива комитета по благоустройству с голосованием жителей — это прекрасный метод соучастного проектирования, считает Евгений Разумишкин. По его словам, в Красногвардейском районе уже есть положительный пример такого взаимодействия с общественностью.

«Мы сейчас заканчиваем такой пример соучастного проектирования набережных рек Оккервиль и Охта. Проводилась социология, общественное обсуждение, было несколько онлайн-сессий, и теперь мы видим, как это работает. Поэтому такая инициатива — это отлично. Здесь у каждого есть возможность высказать свои пожелания, точку зрения, может быть, даже внести свои конкретные предложения, поэтому это очень хорошо», — прокомментировал он.

Такой диалог, по мнению Разумишкина, позволяет избежать ошибок в благоустройстве и сделать территорию комфортной именно для жителей района. Он привел в пример случай, когда по программе благоустройства администрация собиралась сделать площадку для выгула собак. Но после того, как эта информация появилась в соцсетях и СМИ, жители на странице муниципального образования «ВКонтакте» написали, что она им в этом месте не нужна.

«Благодаря такому контакту, площадка для выгула собак теперь будет располагаться на другой территории. А на этом месте сделают благоустроенную зону для отдыха горожан. Ведь именно им здесь жить, а жить хочется комфортно, поэтому мы должны их слышать», — рассказал глава Красногвардейского района.

Федеральное агентство новостей /

Дмитрий Панов в свою очередь отметил, что в Петербурге очень серьезно поменялся характер взаимодействия чиновников, застройщиков, градозащитников и простых жителей. Раньше градозащитные сообщества противостояли застройщикам и планам развития города. Сейчас они включены в процесс, поэтому получился диалог. Их мнение рассматривается наравне с мнением тех, кто согласен на реализацию того или иного проекта.

«У нас в городе есть три книги: «белая», «красная» и «черная». «Черная книга» — это градостроительные ошибки, которые годами для потомков будут являться бельмом на глазу и черным пятном на лоне нашего прекрасного города. Не хочется, чтобы такие ошибки создавались и в дальнейшем, тем более чтобы среди этих ошибок жили люди. Есть открытые обсуждения, чаты, чтобы предотвратить это. Также есть чаты оппозиционеров, и особенно приятно, что все мнения учитываются в режиме реального диалога. Нужно максимально пытаться вовлечь общественность в вопросы благоустройства городской среды. Это долгий процесс, но именно так появляется доверие», — сказал Панов.

Благодаря голосованию горожан, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены территории на Дальневосточном проспекте, Пейзажный парк и парк Авиаторов. Уже известно, что идея создания Пейзажного парка в Красногвардейском районе вызвала большой интерес со стороны именитых зарубежных архитекторов, которые отправят свои проекты на конкурс наряду с петербургскими специалистами. Конкурс также будет открыт для общественности.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил Разумишкин, жители Красногвардейского района выделяют три основные задачи по благоустройству: набережная реки Охта, создание детских площадок для детей старшего возраста и организация дворовых зон отдыха жителей. Однако есть и более насущные вопросы, которые беспокоят горожан, например, проблема парковок. Острее всего она стоит в кварталах с уже сложившейся застройкой.

«Есть серьезная проблема с парковками в кварталах с уже сложившейся застройкой, например, в Ржевке-Пороховые. Мы это понимаем, проблема с тем, что застройка осуществлялась с учетом старых норм и правил, которые не предусматривали нынешнего объема автомобилизации. Остается только искать новые подходы, ведь пространство ограничено, а машин стало больше. Для этих целей с комитетом по градостроительным территориям мы организовали пилотный проект «Ресурс периферии». Он призван решить вопрос с организацией парковок, прогулочных зон и общественных пространств», — поделился Разумишкин.

Открытый конкурс «Ресурс периферии» — это еще один открытый диалог между городом и его жителями. В нем смогут принять участие все желающие: градостроители, архитекторы, ландшафтные архитекторы, дизайнеры. Наиболее подходящие из предложенных идеи по улучшению среды жилых кварталов будут реализованы.

К слову, чиновники готовы прислушиваться к инициативам горожан и без всяких конкурсов. Как рассказал глава Красногвардейского района, благодаря активным жителям, появилась программа по освещению Малой Охты. Активисты составили карту освещенности улиц, а администрация уже договорилась с комитетом по энергетике, чтобы решить проблему.