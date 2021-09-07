Мохаммад Хасан Ахунд стал главой Правительства Афганистана

Кабул, 7 сентября. Мулла Мохаммад Хасан Ахунд возглавил Правительство Афганистана. Об этом сообщили представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Талибы объявили Мохаммада Хасана Ахунда исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана. Мулла Абдул Гани Барадар занят пост нового главы кабмина. Представители радикального движения подтвердили такую информацию.

Проблема формирования временного афганского правительства встала после взятия Кабула талибами 15 августа. Столица Афганистана оставалась последним крупным административным центром, который оставался неподконтрольным движению.

Обсуждение по формированию временного кабмина длилось почти три недели. Подвижки произошли после захвата талибами последней неподконтрольной провинции Панджшер. Ахмад Масуд-младший возглавил сопротивление в регионе после прихода «Талибана» к власти. Бывший президент Афганистана Амрулла Салех присоединился к ополчению.

Командование талибов заявляло, что новое правительство станет первым за последние 40 лет, которому подчинится вся страна. Представитель движения Ахмадулла Муттаки в соцсетях ранее подтвердил готовность озвучить состав временного кабмина. По его словам, талибы завершили подготовку к провозглашению нового правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.