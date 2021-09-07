Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 18:04
18:03
Общество
Стартовали съемки второго сезона популярного хоррор-сериала «Территория»
18:03
Происшествия
Прокурор просит 2,6 года колонии для бойца Макса Топора, заступившегося за девушек
18:00
Общество
Во Владимире прошли первые «Княгининские чтения»
17:58
Политика
В Мьянме призвали граждан к общенациональному восстанию
17:52
Шоу-бизнес
Модная малявка: Ирина Пинчук нарядила сына на прогулку в мятный комбинезон с ушками
17:51
Общество
Соловьев обвинил Гудкова, защищающего из Киева экстремистов, в подлости
17:49
Армия
МИД Армении осудил военные учения Азербайджана и Турции в Лачинском районе
17:45
США
Америка расстреливает сама себя: о психозе масс-шутингов в США
17:45
Армия
Читатели The Daily Telegraph назвали тратой денег нападки ВМС Британии в адрес России
17:40
Политика
Мохаммад Хасан Ахунд стал главой Правительства Афганистана
Все новости

Мохаммад Хасан Ахунд стал главой Правительства Афганистана

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 17:49
Политика
Мохаммад Хасан Ахунд стал главой Правительства Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Кабул, 7 сентября. Мулла Мохаммад Хасан Ахунд возглавил Правительство Афганистана. Об этом сообщили представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Талибы объявили Мохаммада Хасана Ахунда исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана. Мулла Абдул Гани Барадар занят пост нового главы кабмина. Представители радикального движения подтвердили такую информацию.

Проблема формирования временного афганского правительства встала после взятия Кабула талибами 15 августа. Столица Афганистана оставалась последним крупным административным центром, который оставался неподконтрольным движению.

Обсуждение по формированию временного кабмина длилось почти три недели. Подвижки произошли после захвата талибами последней неподконтрольной провинции Панджшер. Ахмад Масуд-младший возглавил сопротивление в регионе после прихода «Талибана» к власти. Бывший президент Афганистана Амрулла Салех присоединился к ополчению.

Командование талибов заявляло, что новое правительство станет первым за последние 40 лет, которому подчинится вся страна. Представитель движения Ахмадулла Муттаки в соцсетях ранее подтвердил готовность озвучить состав временного кабмина. По его словам, талибы завершили подготовку к провозглашению нового правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мохаммад Хасан Ахунд стал главой Правительства Афганистана
афганистан правительство глава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru