Турнир Japan Open пройдет без российских фигуристов

Сайтама, 7 сентября. Ежегодный международный турнир по фигурному катанию Japan Open пройдет в японском городе Сайтаме без российских спортсменов. Такое решение приняли организаторы состязаний.

Участие в турнире примут лишь 12 японских фигуристов, которые поделятся на две команды. Соревнования стартуют 2 октября. В рамках мероприятия 2 и 3 октября пройдут два гала-шоу под названием Carnival on Ice, передает Telegram-канал «Ход коньком».

Российские фигуристы также могут пропустить международный турнир Skate America, организуемый Федерацией фигурного катания США с 1979 года, из-за проблем с получением американских виз.

Как рассказал 6 сентября гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, организация предпримет все усилия, чтобы спортсмены получили возможность выступить в США.

В начале сентября стало известно, что российский фигурист Дмитрий Алиев поборется за третью квоту для России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.