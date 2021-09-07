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Таможня ЛНР сообщила о ликвидации постов на границе с ДНР

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 17:53
Политика
Таможня ЛНР сообщила о ликвидации постов на границе с ДНР
pxhere.com

Луганск, 7 сентября. Власти ДНР и ЛНР с 1 октября уберут таможенные посты между двумя республиками. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.

В луганской таможне рассказал о ликвидации постов на границе с Донецкой народной республикой. Афанасьевский выступил с заявлением на обсуждении программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы в Доме правительства ЛНР.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», — подчеркнул председатель ГТК.

Ранее ЛНР и ДНР подписали совместное соглашение о работе по поискам захоронений. Также предполагается сотрудничество в сфере идентификации останков жертв Донбасса. Республики договорились о создании общего банка ДНК, который поможет определить личности пострадавших от действий ВС Украины.

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ЛНР днр таможня
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